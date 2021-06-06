مصطفي بكري من البرلمان بعد مرور 7سنوات للرئيس: نجدد وقوفنا خلف السيسي«فيديو»

/634774/مصطفي-بكري-من-البرلمان-بعد-مرور-7سنوات-للرئيس-نجدد-وقوفنا-خلف-السيسيفيديو

قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أنه بمناسبة مرور 7 سنوات على تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مهام المسئولية في البلاد، نجدد وقوفنا خلف الرئيس.

مصطفى بكري: نمضي في الطريق الصحيح

وأكد في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الاحد، إننا نمضى في الطريق الصحيح نحو التنمية الشاملة، والقدرة على مواجهة التحديات والمخاطر التي تتعرض لها البلاد.

وأشار إلى آخر التحديات ما أعلنته الإدارة الأمريكية بتوجيه تحذير لمصر من توجيه أي ضربة عسكرية ضد سد النهضة، مؤكدا أن الشعب المصري بكافة مؤسساته وفئاته السياسية والاجتمعية يقف صفا واحدا لمواجهة التحديات.

وتابع النائب مصطفى بكري:” الإنجازات التي تحققت خلال 7 السنوات الماضية مفخرة لكل مصري، مشيرا إلى أن مصر أصبحت رقما لا يمكن التغاضي عنه في معادلة المنطقة.

مصطفلى بكري: نجدد وقوفنا خلف الرئيس

وقال مصطفى بكري: نجدد وقوفا خلف الرئيس، وندرك أن هناك أوضاع اقتصادية صعبة لكن لدينا من الإرادة وقائد وطني تحدى وانحاز إلى الشعب، واستطاع ان يحافظ على الهوية المصرية.

وتابع: أقول للرئيس السيسي نحن معك نقف خلفك سر على بركة الله ودافع عن الأمن القومي المصري وعن الأمن المائي، ونحن ندرك ونثق أنك لن تفرط في الأمن القومي المصري.