/634777/مستهل-تعاملات-جلسة-بداية-الأسبوع-تراجع-المؤشر-الرئيسي-للبورصة-المصرية

تباينت البورصة المصرية، في بداية جلسات الأسبوع، مستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، حيث تراجع المؤشر الرئيسي، وارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا.

إيجي إكس 30 محدد الأوزان

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 10046 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 2211 نقطة.

كما انخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 12461 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 3928 نقطة.

إيجي إكس 100 متساوي الأوزان

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 2345 نقطة.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 3267 نقطة.

وزير المالية: إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد

وفي سياق آخر، أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، بما تتضمنه من مزايا جديدة للممولين والمكلفين تحدد حقوقهم وتُسهم فى تيسير الإجراءات، على نحو يحقق نقلة تشريعية غير مسبوقة، ترتقى بمنظومة الإدارة الضريبية المصرية إلى مصاف الدول المتقدمة.

ويستهدف الأمر دمج وتبسيط وميكنة إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، وأى ضريبة مماثلة بما يتسق مع المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية الذى يرتكز على بناء نظام رقمى متكامل، من أجل إتاحة الخدمات للممولين والمكلفين إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات.

وأوضح الوزير، أن هذا القانون ولائحته التنفيذية يُسهم فى إرساء دعائم الميكنة الحديثة بصورة كاملة فـى الإجراءات الضريبية الموحدة، بحيث تكون الوسائل الإلكترونية معتمدة فى الإثبات الضريبى، والتواصل مع الممولين والمكلفين، وفى الدفاتر والسجلات المقررة، وإجراءات ربط الضريبة وتحصيلها، وسبل الطعن على نماذج ربط الضريبة، وتطبيق نظام التوقيع الإلكترونى.