القوى العاملة: تعيين 48 شابا من مختلف المؤهلات بكفر الشيخ

جدة - نرمين السيد - قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن مديرية القوى العاملة بمحافظة كفر الشيخ قامت بتعيين 48 شابا من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، من خلال شهادات القيد المرتدة (كعب العمل) من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، مشيرا إلى أن عدد المسجلين بها بلغ 622 شابًا .





وأضاف الوزير - فى بيان للوزارة اليوم الأحد - أن المديرية قامت باستخراج 500 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة مهنة، فضلا عن تقديم الرعاية الصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية، وصرف منح لـ7 عمال بمبلغ 37 ألف جنيه. من جهته، أوضح مدير المديرية علاء الدين ناصف - فى تقريره للوزير - أن المديرية، خلال شهر مايو الماضى، قامت فى مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 329 منشأة، وتم تحرير إنذار لـ169 منها لعدم الاستيفاء، وجرى منحها مهلة، كما تم إعادة التفتيش على 195 منشأة انتهت بتحرير 40 محضر سلامة وصحة مهنية. وأشار ناصف إلى أنه فى مجال تفتيش العمل، قامت المديرية بالتفتيش على 438 منشأة تفتيش دورى وحملات، أسفر عن 42 محضراً للمنشآت المخالفة.

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