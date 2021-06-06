مصطفى بكرى: نقف خلف الرئيس السيسى.. والإنجازات التى تحققت مفخرة لكل مصرى

جدة - نرمين السيد - وأكد، فى كملته خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، "نمضى فى الطريق الصحيح نحو التنمية الشاملة، والقدرة على مواجهة التحديات والمخاطر التى تتعرض لها البلاد".

وأشار إلى أن الشعب المصرى بكافة مؤسساته وفئاته يقف صفا واحدا لمواجهة التحديات.

وتابع بكرى، أن الإنجازات التى تحققت مفخرة لكل مصرى، مشيرا إلى أن مصر أصبحت رقما لا يمكن التغاطى عنه.

وقال مصطفى بكرى، "نجدد وقوفا خلف الرئيس، وندرك أن هناك أوضاعا اقتصادية صعبة لكن لدينا من الإرادة وقائد وطنى تحدى وانحاز إلى الشعب".

وتابع، "أقول للرئيس السيسى نحن معك نقف خلفك سر على بركة الله ودافع عن الأمن القومى المصرى والأمن المائى، ونحن نثق أنك لن تفرط فى الأمن القومى المصرى".