دفاع الشيوخ: موقف إثيوبيا تجاه نهر النيل مخالف للأعراف والمواثيق الدولية

وأضاف الجندى فى تصريحات صحفيه له اليوم، أن نصيب المواطن المصرى من المياه فى حدود 570 مترًا مكعبًا سنويًا، فى حين أن حد الفقر المائى يبلغ 500 متر مكعب فى السنة، فى حين أن المعدل العالمى يزيد عن 1000 متر مكعب، إذًا المياه بالنسبة لمصر مسألة "حياة أو موت".
وأكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ، أن إثيوبيا تحاول أن تفرض نفسها بحجة المياه للتخلص من الاتفاقيات السابقة، والتى يراها الجانب الإثيوبى من وجه نظره، أنها وقعت فى فترة احتلال، وأنه غير مسؤول عنها، فيريد أن يسبب مشاكل للتخلص من التزاماته تجاه مصر، بكمية المياه، ويكون هو صاحب الحق المطلق فى التصرف فى النيل، وهذا لا يمكن أن تقبله مصر.
كما أكد أن مصر تدير هذه القضية وفقا للاتفاقيات الدولية التى تحدد أسلوب وطرق التعامل بين دول حوض الأنهار العالمية، والتى تحدد إجراءات استخدام المياه لكل دولة، وبالتالى نجد أن الموقف الإثيوبى يشوبه التعنت ولا يتطابق مع الأعراف والمواثيق الدولية التى تنظم طرق استخدام المياة لدول حوض النيل.
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