قرارات جمهورية بتعيين رؤساء محاكم باستئناف القاهرة والإسكندرية

جدة - نرمين السيد - كما أصدر الرئيس السيسى قرار رقم 223 لسنة 2021 بتعيين القاضى عمرو عبد الوهاب مخلوف، المحامى العام الأول بالنيابة العامة نائبا للرئيس بمحكمة استئناف القاهرة فى دوره العادى. وأصدر الرئيس السيسى قرار رقم 222 لسنة 2021 بتعيين القاضى رضا محمود السيد نائبا للرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية فى دوره العادى. نشرت القرارات فى الجريدة الرسمية.

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