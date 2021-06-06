عاجل.. الحكومة تنفى ظهور بؤر جديدة من فيروس إنفلونزا الطيور H10 فى مصر

جدة - نرمين السيد - تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، أنباء بشأن ظهور بؤر جديدة من فيروس إنفلونزا الطيور H10 فى مصر، وقد قام المركز الإعلامى لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والتى نفت تلك الأنباء.





وأكدت أنه لا صحة لظهور بؤر جديدة من فيروس إنفلونزا الطيور H10 فى مصر، ولم يتم رصد أو تسجيل أى بؤر إصابة بسلالة إنفلونزا الطيور H10 بأى من محافظات الجمهورية، مُشددةً على تكثيف لجان التقصى النشط التابعة للوزارة حملاتها بكافة محافظات الجمهورية سواء على مزارع الطيور أو أسواق بيعها، أو مسارات الطيور المهاجرة، كإجراء احترازى للتعرف على أى أمراض وبائية تصيب الطيور، مع إجراء فحص دورى شامل للطيور، وسحب عينات منها لتحليلها بمعمل بحوث صحة الحيوان للتأكد من سلامتها وخلوها من أى أمراض أو أوبئة، مُشيرةً إلى قيام المنظمة العالمية للصحة الحيوانية "OIE"، بإدراج مصر رسمياً ضمن قائمة الدول التى تعتمد نظام المنشآت الخالية من مرض إنفلونزا الطيور.

وفى سياق متصل، جرى اعتماد أكثر من 30 منشأة كمنشآت خالية من الإنفلونزا لأول مرة فى مصر منذ أكثر من 14 عاماً، وقد تم اعتماد معمل إنفلونزا الطيور بمعهد صحة الحيوان من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية كمعمل مرجعى للمنظمة، والذى يعد المعمل الوحيد المرجعى للمنظمة فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

كما يتم تنفيذ استراتيجية خاصة بمكافحة مرض إنفلونزا الطيور، وذلك من خلال إجراءات التقصى الوبائى النشط الذى يتم فى جميـع محافظات الجمهورية، وفى أسواق بيع الطيور، حيث تم تنفيذ حملات التحصين ضد مرض إنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية بمختلف محافظات الجمهورية، كما تم إصـدار شهادات الأمان الحيوى للمزارع التى يتم التأكد من مطابقتها لشروط الأمان الحيوى بعد معاينتها، وذلك بهدف النهوض وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة عن طريق مكافحة الأمراض المستوطنة والتصدى للأمراض الوافدة.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة والقلق بين المواطنين.