بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة عدد من مشروعات القوانين

جدة - نرمين السيد - بدأ المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للبرلمان. ومن المقرر أن تشهد الجلسة تحديد موعد مناقشة 3 طلبات مقدمة من النواب على النحو التالى:





1- العضو سحر بشير معتوق وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة التعليم.

2- العضو سكينة سلامة وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن إجراء امتحانات الثانوية العامة من حيث الشكل والمضمون وإجراءات سلامة الطلاب الصحية.

3- العضو مجدى ملك وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تذليل المعوقات أمام الاستثمار كأحد عوامل النمو الاقتصادى.

كما يناقش مجلس النواب، فى جلسته العامة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية.

وينظر البرلمان تقريرًا اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن:

أ‌- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بى بى مصر (BP EGYPT COMPANY) للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة تنمية جنوب غارب البحرية بخليج السويس (ج.م.ع).

ب‌- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول والشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة وادى دب بالصحراء الشرقية (ج.م.ع).