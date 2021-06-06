القوى العاملة: تعيين 48 شاباً .. والتفتيش على 438 منشأة بكفر الشيخ

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة كفر الشيخ بتعيين 48 شابا ، من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فيما بلغ المسجلين بها 622 شاباً.
وقال الوزير : إن المديرية قامت باستخراج ٥٠٠ شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة المهنة ، فضلا عن تقديم الرعاية الصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلين بالمديرية ، وصرف منح لـ 7 عمال بمبلغ 37 ألف جنيه.
تلقى الوزير تقريراً بذلك من علاء الدين ناصف وكيل الوزارة مدير المديرية ، أوضح فيه أن المديرية خلال شهر مايو الماضي، قامت في مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 329 منشأة ، وتم تحرير إنذار لـ 169 منهم لعدم الاستيفاء ومنحهم مهلة ، كما تم إعادة التفتيش على 195 منشأة انتهت بتحرير 40 محضر سلامة وصحة مهنية .
وأوضح أنه في مجال تفتيش العمل قامت المديرية بالتفتيش على 438 منشأة تفتيش دوري وحملات ، أسفر عن 42 محضراً للمنشآت المخالفة .
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