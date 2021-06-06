وزير التنمية المحلية يلتقى محافظ الوادي الجديد لمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية

عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، اجتماعاً مع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بمقر الوزارة وذلك في إطار اللقاءات الدورية للوزير مع السادة المحافظين لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية التى تهم المواطنين فى مختلف المجالات .

وفى بداية اللقاء تم استعراض جهود المحافظة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وإزالة المعوقات التى تواجه تنفيذ المشروعات الجارية وخاصة المشروعات الخدمية ورفع معدلات التنفيذ لسرعة دخولها الخدمة خلال الفترة المقبلة .

كما شهد الاجتماع أيضاً متابعة آخر تطورات تنفيذ المشروع القومى لتطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والذى سيتم تنفيذه فى 28 قرية وتابع بمركز الفرافرة ، حيث سيتم تنفيذ عدد كبير من المشروعات في مختلف القطاعات الخدمية التى تهم أبناء تلك القرى وعلى رأسها مياه الشرب والصرف الصحى والرياضة والكهرباء والتعليم وتحسين البيئة وغيرها .

وأكد اللواء محمود شعراوى ، على الاهتمام الكبير الذى يوليه السيد رئيس الجمهورية والمتابعة المستمرة لهذا المشروع القومى ، لسرعة الانتهاء منه فى التوقيات المحددة للمساهمة فى تغيير حياة مواطني تلك القرى ، وطالب " شعراوى " بأهمية المتابعة الدورية لمعدلات تنفيذ المشروعات وإزالة أى عقبات تواجه عمليات لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين والمساهمة في إحداث نقلة نوعية في حياة المواطنين فى القرى المستهدفة.

كما بحث شعراوى والزملوط آخر المستجدات الخاصة بجهود المحافظة في تنفيذ مبادرة إحياء إنتاج وتصنيع الحرير الطبيعي ، والتي يجري تنفيذها على مساحة 50 فدان بقرية أسمنت بمركز الداخلة حيث تعمل المبادرة بالطاقة الشمسية ونظام الري الحديث ، وذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين المحافظة ومركز البحوث الزراعية، لإنشاء نموذج ناجح قابل للتطبيق على مستوى كافة محافظات مصر والتوسع في زراعة أشجار التوت وإنتاج الحرير الطبيعي وخلق فرص للمرأة الريفية وفرص تشغيل للشباب وتحسين الدخول.

كما تابع اللواء محمود شعراوى مع اللواء محمد الزملوط جهود تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا للحد من ارتفاع أعداد المصابين والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ، وجهود الأجهزة المحلية فى القيام بحملات دورية على المطاعم والمقاهى للتأكد من الالتزام بالاجراءات ومواعيد الغلق وفقاً لقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا بالإضافة للقيام بأعمال تطهير وتعقيم المنشأت والمبانى لمجالس المدن والوحدات المحلية ومواقف السيارات .

حيث أشار محافظ الوادى الجديد إلى استمرار الحملات التى تنفذها الأجهزة التنفيذية وتحرير المحاضر للمخالفين لتلك الاجراءات خاصة عدم إرتداء المواطنين للكمامات الواقية وغلق وتشميع المقاهى والمطاعم والكافيهات غير الملتزمة بالإجراءات الوقائية و مواعيد الغلق .

ووجه وزير التنمية المحلية بالإستمرار فى الحملات ومواجهة أى مخالفات للاجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا للحد من انتشار المرض ، والتباعد الاجتماعى فى المواقع الخدمية مع تكثيف حملات إزالة الإشغالات والقمامة

وتم خلال اللقاء أيضاً متابعة تنفيذ المشروعات الاستثمارية فى بعض القطاعات على مستوى المحافظة بما يساهم فى تلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم ورفع مستوى رضاهم ، وكذا استعراض الخطة الاستثمارية والمشروعات التى سيتم تنفيذها فى العام المالى المقبل.

وحرص وزير التنمية المحلية، على استعراض آخر المستجدات الخاصة بملف المخلفات الصلبة وجهود المحافظة لرفع تراكمات القمامة بصورة يومية وتحسين مستوى النظافة بالشوارع والميادين ، كما شهد الاجتماع استعراض جهود رفع كفاءة وتطوير الطرق الداخلية والرئيسية ذات الأولوية التى تربط الوادى الجديد بالمحافظات المجاورة والتى تخدم عملية التنمية وتعزز المزايا النسبية للمحافظة وتفتح آفاق جديدة للاستثمار لتوفير فرص عمل لابناء الوادي الجديد .