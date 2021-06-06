تحرير 14 ألف محضر لعدم ارتداء الكمامات الواقية

نجحت جهود وزارة الداخلية فى تحرير محاضر لـ 14318 شخصا لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 14283 شخصا، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 35 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير 1153 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 271 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالى مضبوطات 2112 أرجيلة.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.