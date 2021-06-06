الرئيس السيسى يوقع قوانين بربط الحساب الختامي لعدد من الهيئات للسنة المالية 2019 ـ 2020

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم ٢٤ لسنة ٢٠٢١ بربط الحساب الختامي لموازنة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للسنة المالية ٢٠١٩-٢٠٢٠، بمبلغ مائة وسبعة عشر مليونا وسبعمائة وثلاثون الفا وخمسمائة وسبعة وثمانون جنيها.

ووقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قانون رقم ٢٥ لسنة ٢٠٢١ بربط الحساب الختامي لموازنة هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء للسنة المالية ٢٠١٩-٢٠٢٠، بمبلغ مائة وستة وثلاثون مليونًا وثمانمائة وسبعة وتسعون الف وستمائة وتسعون جنيها.

كما وقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قانون رقم ٢٦ لسنة ٢٠٢١ بربط الحساب الختامي لموازنة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء للسنة المالية ٢٠١٩-٢٠٢٠، بمبلغ خمسة مليارات وثلاثمائة وخمسة وستون مليونا وتسعمائة واربعون ألفا ومائتان وسبعون جنيها.

ووقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قانون رقم ٢٧ لسنة ٢٠٢١ بربط الحساب الختامي لموازنة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة للسنة المالية ٢٠١٩-٢٠٢٠، بمبلغ خمسة مليارات واربعمائة واثنان وثمانون مليونا واربعمائة وسبعة وستون الفا واربعمائة واربعة جنيهات.

ووقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قانون رقم ٢٨ لسنة ٢٠٢١، بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر للسنة المالية ٢٠١٩-٢٠٢٠، بمبلغ مليار وثمانمائة وتسعة ملايين وثمانمائة وخمسة وخمسون الفا وخمسمائة وثلاثة جنيهات.

كما وقع رئيس الجمهورية قانون رقم ٢٩ لسنة ٢٠٢١ بربط الحساب الختامي لموازنة هيئة النقل العام بالقاهرة للسنة المالية ٢٠١٩-٢٠٢٠، بمبلغ اربعة مليارات وسبعمائة وستة وثلاثون مليونًا واربعمائة وثلاثة وسبعون الفا ومائتان وتسعة وثلاثون جنيها.

كذلك وقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قانون رقم ٣٠ لسنة ٢٠٢١ بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة العامة لميناء الاسكندرية للسنة المالية ٢٠١٩-٢٠٢٠، بمبلغ تسعة وخمسون مليونا وسبعمائة واربعة الاف وثمانمائة وخمسة وثلاثون جنيها.

ووقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قانون رقم ٣١ لسنة ٢٠٢١ بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة العامة لنقل ركاب الإسكندرية للسنة المالية ٢٠١٩-٢٠٢٠، بمبلغ تسعة وستون مليونا وستمائة وستة وثلاثون الفا واربعمائة وتسعة جنيهات.

كما وقع قانون رقم ٣٢ لسنة ٢٠٢١ بربط الحساب الختامي لموازنة هيئة قناة السويس للسنة المالية ٢٠١٩-٢٠٢٠، بمبلغ ثمانية واربعون مليارا وثمانمائة واربعة وسبعون مليونا واربعمائة وثلاثة الاف وسبعمائة واثنان وتسعون جنيها.

ووقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قانون رقم ٣٣ لسنة ٢٠٢١ بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة العامة لموانئ البحر الاحمر للسنة المالية ٢٠١٩-٢٠٢٠، بمبلغ ملياران وتسعمائة وسبعة ملايين وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون الفا وستمائة واثنان وثمانون جنيها.

نشرت القوانين في الجريدة الرسمية.