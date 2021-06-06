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رابط تقديم الصف الاول الابتدائى الازهرى 2021، يبدأ قطاع المعاهد الأزهرية، مع بداية الاسبوع القادم، تلقي طلبات المتقدمين لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، إلكترونيا، بالمعاهد الابتدائية بأنواعها العادية ، النموذجية ، الخاصة، للعام الدراسي 2021\ 2022.

دوت الخليج، يقدم لمتابعيه رابط تقديم الصف الأول الابتدائى تسهيلًا على المواطنين الذى يسعون إلى دخول أبنائهم المعاهد الأزهرية.

رابط تقديم الصف الأول بالمعاهد الأزهرية

وكان الأزهر الشريف، اليوم، قد أعلن عن فتح باب القبول إلكترونيا، لمرحلة رياض الأطفال لأطفال والصف الأول الابتدائي بالمعاهد الابتدائية بأنواعها (العادية – النموذجية - الخاصة) عبر https://azhar.gov.eg/static/details.aspx?id=5

أكد قطاع المعاهد الأزهرية لا يجوز التقدم لأكثر من معهد في وقت واحد، ويؤخذ الإقرار اللازم على ولي الأمر بذلك ، كما يؤخذ إقرار على ولي الأمر بأن قبول أوراق ابنه ليس نهائيًّا إلا بعد ظهور نتيجة التنسيق المعتمد من الإدارة التعليمية والمنطقة التابع لها المعهد.

وأضحت المعاهد الأزهرية، بجواز النزول بسن القبول بمرحلة رياض الأطفال في حدود (ستة أشهر)، و وكذلك النزول بسن القبول بالصف الأول الابتدائي في حدود (ستة أشهر)، وذلك بخصوص المعاهد الأزهرية التي تتوافر بها هذه المرحلة، والتي لم تستوف كثافة الفصول بها، وذلك ممن توافرت في حقهم شروط القبول بهذه المرحلة وحتى اكتمال الكثافة بهذه المعاهد فقط، ويشترط توقيع ولي الأمر على إقرار بعدم التحويل من التعليم الأزهري إلى التعليم العام خلال مراحل الدراسة.

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الشروط المقبولة بشأن التقديم فى المعاهد الأزهرية

وبالنسبة للأوراق المطلوبة ، فيتم التقديم ورقيا ا وتشمل شهادة ميلاد أصلية كمبيوتر، وكشف طبي معتمد من التأمين الصحي بخلو نجله أو نجلته من الأمراض المعدية ، و بعد إعلان نتيجة التنسيق فيتم تقديم شهادة ميلاد أصلية كمبيوتر ، و كشف طبي معتمد من التأمين الصحي بخلو نجله أو نجلته من الأمراض المعدية و طلب التحاق، و (4) صور شخصية حديثة 4×6 ، و (5) أظرف يكتب عليها عنوان التلميذ المقبول أو التلميذة المقبولة، ويلصق على كل ظرف طابع بريد محلي، علما أنه بحالة عدم استكمال الملف أو عدم حضور التلميذ أو التلميذة خلال خمسة عشر يوما من بدء العام الدراسي يعتبر قيده لاغيا وتخطر الإدارة التعليمية والمنطقة بذلك.

أما المعاهد (العادية – النموذجية - الخاصة) التي بها قاعات رياض أطفال تستوفى كثافة الفصول من أطفال (رياض أطفال) السابقين بها أولا، ثم تستكمل الكثافة المتبقية من المتقدمين الجدد ممن تنطبق عليهم شروط القبول.

وشددت المعاهد الأزهرية علي عد جواز تصعيد التلاميذ المقيدة سابقا في المستوى الأول بمرحلة رياض الأطفال للصف الأول الابتدائي، وإن كان السن يسمح بذلك وذلك منعًا للمساءلة القانونية، منبه أولياء الأمور بمتابعة إعلان نتيجة التنسيق بعد انتهاء مدة التقديم من خلال المعهد أو الإدارة التعليمية.