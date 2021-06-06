/634781/كريم-بنزيما-ريال-مدريد-يرحب-بإنضمام-مبابي-وأنا-أسعد-إنسان-بالعالم

وقال في حوار مع صحيفة "ماركا"الإسبانية، "أنا أسعد شخص في العالم الان".

وعن الوقوع مع ألمانيا فى المجموعة السادسة ببطولة يورو 2020، والثأر من الهزيمة أمامهم فى كأس العالم 2014، تابع قائلاً:”لا لقد فزنا بكأس العالم بعد ذلك، أنا أريد فقط الاستمتاع بالمباراة والفوز بها، من الواضح أن مواجهة توني ستكون مختلفة لأنني معتاد على اللعب معه، فهو يعطينى الكثير من الكرات".

وعن عدم تواجد راموس إلى قائمة إسبانيا فى بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" قال بنزيما، "عندما علمت بغيابة ورايت القائمة شعرت بالحزن الشديد فهو قائدنا، وهو غير متواجد مع المنتخب ".

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وحول رأيه في انتقال مبابي إلى ريال مدريد قال مهاجم فرنسا، "هو لاعب شاب ذو جودة عالية، وهو مرحب به في ريال مدريد بالطبع، أي فريق سيتعاقد معه بدون تردد، لكن في الوقت الحالي لديه عقد مع باريس سان جيرمان وسنرى ما سيقرره، اليوم أولويتنا هي الفوز باليورو".

والجدير بالذكر أن اخر مواجهات ريال مدريد كان أمام فريق فاريال والتي انتهت بنتيجة 2/1 لصالح الفريق الملكي.

ويحتل فريق ريال مدريد المركز الثاني برصيد 84 نقطة من أصل 38 مباراة خاضها الفريق.

الدوري الاسباني

خرج ريال مدريد هذا الموسم تحت قيادة زين الدين زيدان، بموسم صفري، حيث لم يحصل على أي بطولة هذا الموسم، فقد خرج من دوري أبطال أوروبا بعدما خسر من تشيلسي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وحصل على المركز الثاني في الدوري الأسباني بعد أتليتكو مدريد، والخروج مبكرًا من كأس الملك.

رحيل زيدان عن الملكي

يمتد عقد زين الدين زيدان مع الميرنجي، حتى عام 2021/2022، ولكنه قرر مغادرة الفريق، بسبب سوء النتائج التي حققها الفريق في الفترة الأخيرة، حيث لم يحصل زيدان على أي بطولة مع الفريق هذا الموسم، ولكن توني كروس لاعب خط وسط ريال مدريد نفى أن يكون زيدان قد قال في غرفة خلع الملابس، بأنه سيرحل عن الفريق نهاية الموسم.