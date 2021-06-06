/634783/عفاف-زهران-عن-وضع-حجر-الأساس-لشركة-البحر-الأحمر-خطوة-مهمة-في-طريق-تطوير-قناة-السويس

أكدت النائبة عفاف زهران، عضو مجلس النواب، أن زيارة السيد رئيس الوزراء للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ووضع حجر الأساس لمشروع إنشاء شركة البحر الأحمر الوطنية للبتروكيماويات، خطوة مهمة في طريق تطوير قناة السويس.

عفاف زهران: المشروع جزء من خطة متكاملة

وأشارت عضو مجلس النواب، عفاف زهران، إلى أنه جزء من خطة متكاملة تقوم الدولة على تطبيقها وتنفيذها على أرض الواقع الهدف الرئيسي منها زيادة الانتاج وفتح مجال أكبر للاستثمار بما يحقق التنمية المستدامة وهي احد أهداف رؤية مصر 2030.

عفاف زهران: إنشاء المنطقة الاقتصادية تؤكد قدرة مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي

واكدت عضو مجلس النواب، عفاف زهران، أن إنشاء المنطقة الاقتصادية وإنشاء مثل تلك المشروعات تؤكد قدرة مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال وإمكانية التصدير للخارج بما يعظم موارد الدولة، كما أنه يوفر العديد من فرص العمل سواء في مرحلة الإنشاء أو بدء العمل داخل المشروعات الاقتصادية المخطط تنفيذها.

وأوضحت عضو مجلس النواب، عفاف زهران، إلى أنه في الوقت الذي تعاني دول العالم من أزمات اقتصادية وصحية جراء جائحة كورونا، تسير مصر بخطوات ثابتة تجاه مستقبل مخطط له برؤية واضحة ومدروسة، وأؤكد على الدعم الكامل والدائم لمثل تلك الخطوات التي تضع مصلحة الوطن والمواطن كأولوية لها.