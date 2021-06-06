/634788/ننشر-أسعار-العملات-مقابل-الجنيه-المصري-اليوم-الأحد

تباينت أسعار العملات اليوم الأحد، مقابل الجنيه المصرى، مقارنة بختام تعاملات الخميس الماضى بالبنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع. سعر اليورو الأوروبى اليوم 18.90 للشراء، 19.15 جنيه للبيع، مقابل 18.92 للشراء، 19.20 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترلينى اليوم 21.99 جنيه للشراء، 22.32 جنيه للبيع، مقابل 22.01 جنيه للشراء، 22.32 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سعر الريال السعودى اليوم 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى اليوم 49.08 جنيه للشراء، و52.26 جنيه للبيع، مقابل 49.12 جنيه للشراء، و52.26 جنيه للبيع.

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