دوت الخليج ترصد خطط التعليم لمواجهة «شاومينج» والغشاشين في امتحانات الثانوية العامة 2021.. تفاصيل

/634789/تحيا-مصر ترصد-خطط-التعليم-لمواجهة شاومينج-والغشاشين-في-امتحانات-الثانوية-العامة-2021-تفاصيل

تبدأ وزارة التربية و التعليم و التعليم الفني ، في تنفيذ مجموعة من الخطط التنفيذية لمواجهة عمليات الغش الإلكتروني المتوقعة من صفحات الغش الإلكتروني ، و من الطلاب الغشاشين خلال الشهر الحالي.

وكشفت مصادر لموقع دوت الخليج، أن خطط وزارة التربية و التعليم لمواجهة الغش الإلكتروني تشمل تركيب كاميرات مراقبة في لجان الثانوية العامة لمراقبة سير الامتحانات وتصدي لأي محاولة غش.

كما تقوم الادارة العامة الامتحانات بطباعة أرقام سرية علي أوراق البابل شيت ، لتحديد شخصية آي طالب يقوم بمحاولة الغش ونشر الإجابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان وزير التربية و التعليم الدكتور طارق شوقي ، قد أكد إن الامتحانات الإلكترونية أكثر تأمينا من الامتحانات الورقية وتسريبها صعب.

وحذر وزير التربية والتعليم ،" شاومينج " ومن يحاول الغش إلكترونيا، من أنه تم وضع ضوابط كثيرة لمنع تسريب اسئلة الامتحانات والغش الإلكتروني".

وأضاف أنه تم تفعيل قانون الغش الإلكتروني وهناك عقوبات تصل للحبس والغرامة لمن يحاول الغش إلكترونيا.

امتحانات الثانوية العامة 2021

ومن جانب آخر ، أكد وزير التربية و التعليم و التعليم الفني الدكتور طارق شوقي، أن مسألة عدم توحيد امتحانات اللغات بين الشعب الثانوية العامة الثلاثة قانونية.

أوضح وزير التربية و التعليم ، إن امتحانات اللغات مختلفة بين الشعب نظرا لتنسيقهم كل على حدة، مشيرا أن الوزارة قبل اتخاذ هذا القرار، تشاورت مع وزارة التعليم العالي في هذا الأمر، و بالتالي لا يوجد أى مشكلة متعلقة بتكافؤ الفرص بين الطلاب.

أضاف أن التنسيق يختلف بين علمي وأدبي، وبالتالي لا ضرورة لأداء امتحانات اللغات في نفس الوقت أو نفس الامتحان لأن تنسيقهم مختلف. النماذج الاسترشادية

وبالنسبة لتوفير نماذج استشرادية باللغة الالمانية ، فأشارإنه من الصعب توفير نماذج امتحانية استرشادية باللغة الالمانية لطلاب الثانوية العامة عبر بنك المعرفة أو منصة حصص مصر، نظرًا للتكلفة الباهظة التي يتطلب توفيرها من أجل إعدادها، في حين أن عدد طلابها الذين يدرسون بالألمانية متناهي الصغر.

أضاف أنه يصعب علي الوزارة ، تحقيق هذا لتكلفة هذا مع ملاحظة أن عدد الطلاب الذين يدرسون بالألمانية متناهية الصغر ويجب الاعتماد على مصادر أخرى توفرها المدرسة أو استخدام المصادر باللغة العربية.

الجدير بالذكر ، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت أمس عن جداول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021، لتبدأ في 10 يوليو للشعبة الادبية ، وللشعبة العلمية 11 يوليو وتنتهي 2 أغسطس.