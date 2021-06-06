/634790/ننشر-أسعار-الذهب-في-مصر-اليوم-الأحد-6-يونيو

واصل سعر الذهب في مصر، استقراره لليوم الثانى على التوالى وسط حالة من الترقب للأسعار العالمية .

أسعار الذهب في مصر: عيار 24 قيراطا 945 جنيه العيار 21 قيراطًا 810 جنيه العيار 18 قيراطًا، 694 جنيه الجنيه الذهب 694 جنيه. أسعار الذهب عالميًا توقف سعر الذهب عالميا عند الاسعار التي حققها قبل اغلاق البورصات والأسواق العالمية للإجازة الاسبوعية والتى تستمر يومى السبت والأحد. ويترقب المتداولون ما تسفر عنه الأسعار عقب عودة البورصات والأسواق العالمية للعمل صباح الاثنين، والتى ستحددها نسبة الاقبال عليه. وكان الذهب عالميا شهد صعودا مفاجئا خلال النصف الثانى من تعاملات يوم الجمعة الماضية بعد تصريحات مخيبة للآمال تخص الاقتصاد الأمريكى.

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