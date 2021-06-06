برلمانية الإصلاح والتنمية توافق على مشروع الصكوك: يعالج عجز الموازنة

جدة - نرمين السيد - قال النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مشروع قانون الصكوك السيادية، يساعد فى دعم وتمويل المشروعات التنموية، وكذلك من شأنه معالجة عجز الموازنة العامة للدولة، كما أنه لا يؤثر على أصول الدولة، مشيرا إلى أننا تأخرنا فى تطبيق تلك الفكرة التى سبقتنا فيها دول عديدة، حيث يبلغ حجم الأاوراق المالية فى العالم فى تلك الصكوك نحو 2.7 تريلون دولار.





جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون الصكوك السيادية المقدم من الحكومة. وأضاف أيمن أبو العلا، أن "تجربتنا فى مشروع قناة السويس كانت رائدة، ساهم فيها أبناء الشعب المصرى بنحو 64 مليار جنيه، وغيرها من المشروعات الناجحة أيضا"، مؤكدا أهمية استخدام تلك الأموال فى الجهاز المصرفى للبلاد. وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بالبرلمان، أن تلك التجربة السابقة فى قناة السويس، تؤكد أنه ما زال لدينا أموال خارج الجهاز المصرفى يمكن استخدامها فى المشروعات التنموية. وأعلن أبو العلا، موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، لتوفير تمويلات إضافية للمشروعات التنموية.

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