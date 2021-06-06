فيديو.. وزير الأوقاف: فقه الجماعات المتطرفة قائم على تخريب الدول

جدة - نرمين السيد - وأضاف الوزير، فى مقطع فيديو، نشره اليوم الأحد، عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، أن الجماعات المتطرفة تجعل مصلحتها فوق مصلحة الدولة، بل فوق الدين نفسه.

وأشار إلى أن تلك الجماعات، حاولت إحداث حالة من القطيعة والشقاق بين الشعوب وحكامها، وسوّقت نفسها على أنها حامية حمى الدين، وأن أى شخص مع النظام فهو ضدها، وضد الدين.

وأوضح وزير الأوقاف، أن تلك الجماعات لا تنشأ إلا فى الدول الضعيفة، لذلك هم يريدون إضعاف كل الدول، كما أنهم يرون أن كل ما يقوى الدولة يضعف الجماعة، والعكس.