بعد جدل واسع.. البرلمان يحدد تعريفا للأصول بالصكوك السيادية

جدة - نرمين السيد - وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على تعريف كلمة "ألأصول" الواردة فى مشروع قانون الصكوك السيادية المقدم من الحكومة والذى يناقشه المجلس فى جلسته اليوم.





جاء ذلك بعد جدل واسع شهدته الجلسة حول تعريف كلمة "الأصول"، حيث ينص التعريف الوارد بمشروع القانون كالتالى: "الأصول: أى من الأموال الثابتة أو المنقولة ذات القيمة الاقتصادية المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأى من الأشخاص الاعتبارية العامة، عدا الموارد الطبيعية".

وبدأ الجدل، بمطالبة النائب ضياء الدين داوود، بتعديل التعريف، بإضافة جملة: "عدا السد العالى وقناة السويس"، حتى لا يتم تداول صكوك بشأنهما باعتبارهما مشروعات مهمة للبلاد، مشيرا إلى أن هناك دول تساهم فى بناء سد النهضة.

وعقب وزير المالية، بأن تلك المشروعات هى ممتلكات عامة للدولة، وليس ممتلكات خاصة، وبالتالى لا ينطبق عليها القانون، ومع ذلك لا مانع من إضافتها.

وتدخل المهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية، ليرفض التعديل، قائلا: "استثناء قناة السويس والسد العالى من الأصول بقانون الصكوك السيادية يعطى شبهة سيئة السمعة للقانون".

وأضاف: "يمكننا أن نكتفى بتدوين ذلك بالمضبطة فقط".