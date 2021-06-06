الرئيس السيسي يصدق على 10 قوانين جديدة

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي، 10 قوانين، نشرتها الجريدة الرسمية اليوم الأحد، وهي:

- قانون رقم ٢٤ لسنة ٢٠٢١ بربط الحساب الختامي لموازنة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للسنة المالية ٢٠١٩-٢٠٢٠، بمبلغ مائة وسبعة عشر مليونا وسبعمائة وثلاثون الفا وخمسمائة وسبعة وثمانون جنيها.

- قانون رقم ٢٥ لسنة ٢٠٢١ بربط الحساب الختامي لموازنة هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء للسنة المالية ٢٠١٩-٢٠٢٠، بمبلغ مائة وستة وثلاثون مليونًا وثمانمائة وسبعة وتسعون الف وستمائة وتسعون جنيها.

- قانون رقم ٢٦ لسنة ٢٠٢١ بربط الحساب الختامي لموازنة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء للسنة المالية ٢٠١٩-٢٠٢٠، بمبلغ خمسة مليارات وثلاثمائة وخمسة وستون مليونا وتسعمائة واربعون ألفا ومائتان وسبعون جنيها.

- قانون رقم ٢٧ لسنة ٢٠٢١ بربط الحساب الختامي لموازنة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة للسنة المالية ٢٠١٩-٢٠٢٠، بمبلغ خمسة مليارات واربعمائة واثنان وثمانون مليونا واربعمائة وسبعة وستون الفا واربعمائة واربعة جنيهات.

- قانون رقم ٢٨ لسنة ٢٠٢١، بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر للسنة المالية ٢٠١٩-٢٠٢٠، بمبلغ مليار وثمانمائة وتسعة ملايين وثمانمائة وخمسة وخمسون الفا وخمسمائة وثلاثة جنيهات.

- قانون رقم ٢٩ لسنة ٢٠٢١ بربط الحساب الختامي لموازنة هيئة النقل العام بالقاهرة للسنة المالية ٢٠١٩-٢٠٢٠، بمبلغ اربعة مليارات وسبعمائة وستة وثلاثون مليونًا واربعمائة وثلاثة وسبعون الفا ومائتان وتسعة وثلاثون جنيها.

- قانون رقم ٣٠ لسنة ٢٠٢١ بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة العامة لميناء الاسكندرية للسنة المالية ٢٠١٩-٢٠٢٠، بمبلغ تسعة وخمسون مليونا وسبعمائة واربعة الاف وثمانمائة وخمسة وثلاثون جنيها.

-قانون رقم ٣١ لسنة ٢٠٢١ بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة العامة لنقل ركاب الإسكندرية للسنة المالية ٢٠١٩-٢٠٢٠، بمبلغ تسعة وستون مليونا وستمائة وستة وثلاثون الفا واربعمائة وتسعة جنيهات.

- قانون رقم ٣٢ لسنة ٢٠٢١ بربط الحساب الختامي لموازنة هيئة قناة السويس للسنة المالية ٢٠١٩-٢٠٢٠، بمبلغ ثمانية واربعون مليارا وثمانمائة واربعة وسبعون مليونا واربعمائة وثلاثة الاف وسبعمائة واثنان وتسعون جنيها.

- قانون رقم ٣٣ لسنة ٢٠٢١ بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة العامة لموانئ البحر الاحمر للسنة المالية ٢٠١٩-٢٠٢٠، بمبلغ ملياران وتسعمائة وسبعة ملايين وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون الفا وستمائة واثنان وثمانون جنيها.