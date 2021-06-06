/634791/صراع-الصفقات-يشتعل-بين-الأهلي-والزمالك-لضم-هذا-اللاعب

يواصل ناديي الأهلي والزمالك البحث عن إبرام صفقات جديدة لتدعيم خط الوسط بالفريقين وذلك بعدما أصبح الثنائي فرجاني ساسي نجم الزمالك، وأليو ديانج لاعب وسط الفريق الأحمر علي اقتراب من لرحيل عن الناديين في الفترة المقبلة.

وانتشرت أنباء خلال الفترة الماضية عن اقتراب فرجاني ساسي وأليو ديانج من الرحيل عن صفوف ناديي الأهلي والزمالك بعد تلقى اللاعبين عروضًا مغرية من خارج مصر للتعاقد معهما خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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ومن ناحية أخرى كشفت تقارير صحفية أن الإيفواري سيرجي آكا لاعب وسط فريق الجونة دخل دائرة اهتمام الأهلي والزمالك للتعاقد معه لتدعيم صفوفهما ولتعويض الرحيل المحتمل للثنائي أليو ديانج وفرجاني ساسي في الميركاتو الصيفي المقبل.

ويعد سيرجي آكا من أبرز لاعبي خط الوسط في الدوري المصري بالموسم الحالي، حيث يمتلك إمكانيات فنية وبدنية عالية ويقدم مستويات رائعة مع الفريق الساحلي بالموسم الجاري يجعله مرشحا بقوة لتدعيم صفوف القطبين بالموسم المقبل.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة منافسة قوية بين الأهلي والزمالك للحصول علي خدمات سيرجي آكا في الفترة المقبلة.

موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي

ومن ناحيه اخري يخوض النادي الأهلي لكرة القدم مواجهة هامة أمام الترجي التونسي في إطار منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تأهل الفريق التونسي على حساب شباب بلوزداد، بينما أستطاع النادي الأهلي التأهل بعد الفوز على صن داونز بدور الـ 8 من دوري أبطال إفريقيا.

والجدير بالذكر أن كان من المقرر إقامته مباراة الأهلي أمام فريق إنبي يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً، ولكن أعلن اتحاد الكرة تأجيل اللقاء.

كرة الطائرة

وتوج رجال طائرة الأهلي الأربعاء الماضي أمام غريمه التقليدي الزمالك، المباراة التي شهدت تفوق المارد الأحمر بأقل مجهود، حيث حسم الأمر وانتهي بثلاث أشواط في المواجهة الختامية.

وأشاد محمود الخطيب بالروح العالية للاعبين والانضباط الفني، والسلوكي، ‏والإصرار على الفوز والتتويج بدرع الدوري، بعد موسم شاق حقق خلاله الفريق نتائج متميزة وقدم ‏عروض طيبة.‏