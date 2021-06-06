/634793/وزير-الشباب-والرياضة-لاتوجد-نية-لتأجيل-انتخابات-الأندية

تحدث وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، عن حقيقة تأجيل انتخابات الأندية في الفترة المقبلة، والموعد النهائي لإقامتها.

وقال صبحي عبر إذاعة شعبي إف إم: "حتى تاريخه، لا يوجد تأجيل لملف الانتخابات سواء في الاتحادات أو الأندية".

وأضاف "وأي تأجيل بشأن الوضع الصحي يتبع إدارة الأزمات بمجلس الوزراء ولم يُبت في هذا الأمر بعد".

وأستكمل"الزمالك لم يمر بأزمات خاصة مع تواجد اللجنة التي يرأسها حسين لبيب، أدعم النادي كما أدعم كل المؤسسات الرياضية في مصر".

ومن المنتظر أن تقام انتخابات الاتحادات والأندية في مصر عقب الدورة الأولمبية طوكيو 2020 هذا الصيف.

ففي وقت سابق قال هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية: "انتخابات الاتحادات والأندية في موعدها بحسب القانون. انتخابات الاتحادات بعد الدورة الأولمبية خلال شهري سبتمبر وأكتوبر".

وأختتم حديثة قائلاً " من المقرر إقامة الانتخابات في النصف الثاني من شهر نوفمبر إلا إذا كانت للدولة امراً اخر بسبب فيروس كورونا”.

صراع الصفقات يشتعل بين الأهلي والزمالك لضم هذا اللاعب

ومن ناحيه اخري يخوض النادي الأهلي لكرة القدم مواجهة هامة أمام الترجي التونسي في إطار منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تأهل الفريق التونسي على حساب شباب بلوزداد، بينما أستطاع النادي الأهلي التأهل بعد الفوز على صن داونز بدور الـ 8 من دوري أبطال إفريقيا.

والجدير بالذكر أن كان من المقرر إقامته مباراة الأهلي أمام فريق إنبي يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً، ولكن أعلن اتحاد الكرة تأجيل اللقاء.

كرة الطائرة

وتوج رجال طائرة الأهلي الأربعاء الماضي أمام غريمه التقليدي الزمالك، المباراة التي شهدت تفوق المارد الأحمر بأقل مجهود، حيث حسم الأمر وانتهي بثلاث أشواط في المواجهة الختامية.

وأشاد محمود الخطيب بالروح العالية للاعبين والانضباط الفني، والسلوكي، ‏والإصرار على الفوز والتتويج بدرع الدوري، بعد موسم شاق حقق خلاله الفريق نتائج متميزة وقدم ‏عروض طيبة.‏