/634795/بعد-7-سنوات-هشام-الجاهل-الرئيس-استطاع-وضع-مصر-على-طريق-النهضة-الزراعية

أكد النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، أن قطاع الزراعة شهد تطورًا كبيرًا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ أن تولى مقاليد حكم البلاد، حيث استطاع خلال سنوات معدودة، أن يضع مصر على طريق النهضة الزراعية.

هشام الجاهل يشير إلى المشاريع التنموية التى نفذها الرئيس

وأوضح عضو مجلس النواب، هشام الجاهل، أنه خلال الـ7 سنوات الماضية تم تنفيذ كلًا من مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان، ومشروعات الصوب الزراعية الكبرى، ومشروع المليون رأس ماشية، وإحياء مشروع البتلو، والمشروعات الكبرى التى تحققت فى مجال تنمية الثروة السمكية لسد الفجوة الغذائية، وتقديم أشكال الدعم للفلاح في طليعة الإنجازات، كما بلغت إجمالى مشاريع الزراعة في القطاعات المختلفة أكثر من 224 مشروعًا.

هشام الجاهل: قطاع الزراعة من القطاعات المرنة

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن قطاع الزراعة يعد من القطاعات المرنة والهامة والتي تتحمل الصدمات وقد ظهر ذلك بشكل واضح أثناء جائحة كورونا، موضحا مساهمة قطاع الزراعة في مصر بنسبة تصل لنحو 15% من الناتج المحلى للدولة ويعمل به نحو ٢٩ ٪ من تعداد سكان مصر بشكل مباشر وما يقرب من 50% سواء بشكل مباشر أو غير مباشر .

وأضاف البرلماني، أن المنتجات المصرية الزراعية منتجات منافسة دوليا في عهد الرئيس السيسي، حيث أن مصر الأولى عالمياً في انتاج الموالح، كما أستطاعت الدولة فتح اكثر من ٢٠ سوقا عالميا خلال الفترة القليلة الماضية أمام المنتجات الزراعية المصرية منها بل وأهمها السوق الياباني والأسترالي وأسواق أخرى في دول إفريقيا وآسيا.