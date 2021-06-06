موعد عيد الأضحى 2021 في مصر والسعودية

يتزامن عيد الأضحى المبارك، مع اليوم العاشر من شهر ذي الحجة ويسبقه وقفة عرفات، وهو اليوم الذي يقف فيه حجاج بيت الله الحرام على جبل عرفات.

ويوضح لكم دوت الخليج، موعد عيد الأضحى في مصر والسعودية لهذا العام 2021.

موعد عيد الأضحى 2021

ذكرت الحسابات الفلكية أن موعد عيد الاضحى 2021 سيوافق يوم الثلاثاء الموافق 20 يوليو 2021.

وبالتالي تكون وقفة عرفات 2021 يوم الاثنين الموافق 19 يوليو 2021.

دار الافتاء تعلن أول أيام عيد الأضحى

تختص دار الإفتاء المصرية بإعلان موعد عيد الاضحى 2021 في مصر، وتستطلع هلال شهر ذو الحجة يوم التاسع والعشرين من شهر ذو القعدة لعام 1442 هجرية، ثم تعلن أول أيام عيد الاضحى، وهو الذي سيوافق هذا العام 20 يوليو 2021 - 10 ذو الحجة 1442 هجرية.

كيفية نزول القمر

بينما ذكرت دار الإفتاء، كيفية نزول القمر والتي تتمثل في خمس حالات: الحالة الأولى أن يغرب قبل غروب الشمس، والحالة الثانية أن يغرب مع غروب الشمس.

أما الحالة الثالثة: أن يغرب بعد غروب الشمس وقبل الاجتماع بالشمس في كبد السماء، وفي هذه الأحوال لا يمكن اعتماد الشهر لأن الشهر لم يولد شرعًا.

والحالة الرابعة: هي أن ينزل القمر بعد الشمس ولكن قبل مضي 15 ساعة و40 دقيقة من الاجتماع والافتراق بين الشمس والقمر، وفي هذه الحالة لا تنعكس أضواء الشمس على جرم القمر، مما يستحيل معه رؤية الهلال في هذه الحالة.

الحالة الخامسة: أن يغيب القمر بعد غروب الشمس، بشرط أن يكون هذا المغيب بعد 15 ساعة و40 دقيقة أو أكثر من افتراق الشمس مع القمر، فإننا نثبت، إذا ما رؤي الهلال حينئذٍ- ولادة الشهر.

الموعد الرسمي لحلول عيد الأضحى في السعودية

أعلنت المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية بالموعد الرسمي لحلول عيد الاضحى المبارك للعام الهجري الحالي 1442، حيث سيتوافق يوم 10 ذو الحجة يوم عيد الاضحى، هذه السنة مع تاريخ يوم الثلاثاء 20 يوليو 2021.

والاحتفال بعيد الاضحى لجميع سكان المملكة في هذا التاريخ، واتمام مناسك الحج ورمي جمرة العقبة الكبرى وذبح الهدي والاحلال من الاحرام في يوم عيد الاضحى 10 ذو الحجة – 20 يوليو.