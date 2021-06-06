/634799/حسني-فتحي-مؤمن-سليمان-هو-السبب-الرئيسى-لرحيلي-عن-الزمالك

وقال حسنى فتحى فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم" ىلقد تعرضة للظلم في تجربي مع الزمالك، ولكن من وجهة نظري كانت موفقة، بالرغم من هذا الظلم لقد ظهرت بشكل جيد، حيث شاركة مع مدربين فى فترة رحيلى عن النادى كان طارق يحيى مديراً فنياً للفريق، وكان السبب الرئيسى للرحيل هو طلب مؤمن سليمان أن أعود للمقاصة لألعب فى دورى الأبطال، ورحلت برغبتى عن الفريق، رغم أن مرتضى منصور وقتها كان يرفض رحيلى".

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وتابع فائلاً: مروان محسن يشعر بقلق، حيث لم يتاقلم مع الزمالك حتي الأن لأن اللعب للقطبين مختلف عن الأندية الأخرى، والمقارنة بينه وبين مصطفي محمد لقد ظلمتة، واتوقع تألقة في المرحلة المقبلة فهو يملك مهارات جيدة، ويجب الأستفادة بها”.

كارتيرون

ومن ناحيه اخري يدرس الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خوض مباريات ودية خلال فترة التوقف الدولي الحالية لحين استئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ضغط الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خلال مران أمس على الجانب البدني للاعبين لرفع معدلات لياقتهم البدنية، كما عقد عدة جلسات مختلفة خلال تدريبات الفريق مساء أمس السبت، وذلك من أجل التنسيق للمرحلة المقبلة في ظل توقف مسابقة الدوري الممتاز بسبب الأجندة الدولية .

ومن جانب آخر حرص محمد عواد حارس مرمى الزمالك على أداء بعض التدريبات الإضافية عقب انتهاء مران الفريق، اليوم السبت.

وأدى عواد تدريباته تحت قيادة أيمن الطويل مدرب فريق 2003 بالقلعة البيضاء، الذي تولى تدريب الحراس لحين عودة البرازيلي أرتو أوليفيرا مدرب حراس مرمى الفريق، ويؤدي محمد عواد تدريبات إضافية من أجل زيادة معدلات لياقته البدنية.

وأدى لاعبو الزمالك تدريبات بدنية مختلفة تحت إشراف فيرناندو مدرب الأحمال بالفريق ومعاونه أحمد عصمت، تحت أنظار كارتيرون المدير الفني للفريق، ومن جانب آخر اجتمع كارتيرون مع جهازه المعاون، أسامة نبيه المدرب العام للزمالك وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد لمناقشة بعض الأمور الفنية للفريق، فيما عاد محمود علاء لاعب الفريق للتدريبات الجماعية بعد استكمال شفاءه.