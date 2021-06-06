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رئيس النواب يحذف «اتهام دولة عربية متورطة بتمويل سد النهضة» من مناقشات الصكوك السيادية

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شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، حالة من الشد والجذب بين النائبين مصطفى بكرى، من جهة والنائب ضياء الدين داود من جهة أخرى، بسبب إتهام الأخير إحدى الدول العربية بتمويل سد النهضة.

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جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب ، لمناقشة قانون الصكوك السيادية بحضور وزير المالية، المقدم من الحكومة ووافق عليه البرلمان من حيث المبدأ .

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وبدأت المشادات عندما طالب النائب ضياء الدين دواد، بضروة عدم طرح قناة السويس والسد العالي ، فى أى عملية صكوك ، قائلا :" هناك دول عربية تضع أيديها فى أيدينا وتمول سد النهضة ".

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حالة شد وجذب بين النائبين

من جانبه عقب النائب مصطفى بكرى ، على حديث النائب ضياء الدين دواد ، قائلا :" النائب ينتمي للقومية الناصرية التى نادت باحترام العروبة ، ولكنه أعطي إشارات لم أكن أتمني أن يشير إليها بأن دولة عربية متورطة فى تمويل سد النهضة".

وأضاف : من حقنا التأكيد علي أن  كثير من  البلدان العربية تساند مصر والدولة المشار إليها أرسلت مبعوث منذ عدة أيام  للسودان وأثيوبيا وقدم للقيادة السياسية تقرير شامل عن الموقف وتقف معنا فى ذات الخندق".

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وتابع :"  علينا أن نضع أيدينا فى أيدي بعض ونعلم أن العرب للعرب فنحن أمة واحدة فى مواجهة المخاطر ولنا فى الرئيس السيسي مثل فى قضية فلسطين ".

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وحاول النائب ضياء الدين داود، الذى كان يجلس على مسافة بعيدة من النائب مصطفى بكرى مقاطعته  ، ولوح بعضهم لبعض بالأيدى ، ولكن رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي تدخل لفض المشادات قائلا : انتهي الأمر وحذفت  الكلمات من المضبطة ".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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