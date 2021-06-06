إنفوجراف- كيف واجه مرصد الأزهر التطرف فى 6 سنوات؟

جدة - نرمين السيد - ساهم مرصد الأزهر، لمكافحة التطرف على مدار الأعوام الستة الماضية، بشكل فعال، فى دعم ‏جهود الدولة المصرية فى مكافحة التطرف والإرهاب وملاحقة الأفكار الضالة، انطلاقًا من أن ‏مكافحة التطرف هى أولى خطوات التنمية وبناء المجتمع وتماسكه ولُحمته، والحفاظ على وطننا ‏الغالى ومقدراته، ودفع عجلة التنمية والازدهار.





وحرص المرصد على التواصل الفعال مع ‏مختلف مؤسسات الدولة لإقامة الندوات والفعاليات التى تحصن الشباب من الوقوع فى براثن الفكر ‏المتطرف، وكذلك تبادل الإصدارات البحثية التى تنشر الفكر المعتدل وتحارب الأفكار الهدامة. ‏ وقال الدكتور طارق شعبان، مدير مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إن المرصد يعد أحد المراكز ‏الأزهرية المستحدثة بهدف مكافحة التطرف، لذا فهو يساهم بفاعلية فى دعم جهود الدولة ‏ومؤسساتها فى محاربة الأفكار الهدامة من تأسيسه على يد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد ‏الطيب، شيخ الأزهر، فى 3 يونيو 2015م؛ إذ تعد ‏مكافحة للتطرف على الجانب الفكرى، ‏المحور الموازى لمكافحة الإرهاب على الجانب العسكرى، هذا الجانب ‏الذى تقوم به القوات ‏المسلحة المصرية إلى جوار الشرطة المصرية ببسالة منقطعة النظير، ولأن مكافحة الفكر ‏المتطرف لها أهمية قصوى فى هذا السياق، ‏فقد اضطلع المرصد بمكافحة هذا الفكر وتفنيده على ‏جميع الأصعدة.‏ ومن ضمن استراتيجيات عمل المرصد المختلفة فى هذا السياق هو إعداد المقالات والتقارير حول ‏أنشطة ‏الجماعات المتطرفة فى مختلف دول العالم، وأبرز أفكارها، والتى يطلب الاطلاع عليها ‏جهات كثيرة داخليًّا وخارجيًّا ‏رغبة منهم فى التعاون معه نظرًا لما يقوم به من جهدٍ كبير ‏ومتواصل فى مجال مكافحة التطرف، وترسيخ القيم الدينية ‏والإنسانية. ‏

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