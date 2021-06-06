البرلمان: 30 عاما حدا أقصى للصك السيادى

جدة - نرمين السيد - وتنص المادة 14 ـ أصلها مادة 13 ـ على أن يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى 30 عاما، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقاً لأحكام هذا القانون.

فيما نصت المادة 13 وأصلها المادة 12 على أنه لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.