أبو العلا يطالب بإعفاء «الصكوك» من الضرائب.. ووزير المالية يرفض

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان اليوم، الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون الصكوك السيادية المقدم من الحكومة.

وطالب أبو العلا بتعديل المادة 6 من مشروع القانون، التى تنص وفقا للمشروع المقدم على "تسرى على عوائد الصكوك السيادية وعلى عائد التداول عليها المعاملة الضريبية المقررة على سندات الخزانة العامة".

واقترح أبو العلا، تعديلا مقترح للمادة لتصبح "تعفى عوائد الصكوك السيادية وعائد التداول عليها من الضريبة المقررة على الأوراق المالية الحكومية".

وقال أبو العلا، الإعفاء من الضرائب يهدف لتشجيع المستثمرين ولا سيما المستثمرين الصغار، وأن فكرة الصكوك كأداة تمويلية تعد جديدة على المصريين، ما يتطلب تشجيعهم للتدوال بها.

وأضاف "لا بد من التعامل بروح القانون، لا سيما وأن عائد الضرائب من تلك الصكوك سيكون قليل جدا، بالنسبة لتشجيع وجذب المستثمرين لتلك الأداة التمويلية الجديدة، وهو الهدف الرئيسى من القانون".

وشدد عضو مجلس النواب على أنه إذا كنا نريد نجاح ذلك القانون، فعلينا إعفاء الصكوك من الضرائب.

ومن جانبه، عقب رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفى جبالى، بأن لديه طلبين مماثلين لذلك التعديل المقترح من النائب أيمن أبو العلا، مقدمان من النائبين محمود قاسم وولاء عبد الفتاح.

وبدوره، عقب وزير المالية، الدكتور محمد معيط، موضحا أن أدوات التمويل لا تكون الضرائب هى قضيتها الأساسية، ولكن نوع الأداة وإجراءاتها، مضيفا أن المستثمرين المهتمين بالصكوك لا يفكرون فى الضرائب.

وقال إنه حال إقرار إعفاء الصكوك من الضرائب، سيكون هناك خلل يتسبب فى مشكلة ويكون نتيجته ضياع أموال على الدولة، مشيرا إلى أن مثل تلك الإعفاءات يساء استخدامها وتضيع مليارات على الدول

وأعلن رفضه للتعديل، حتى لا يحدث تشوها فى أدوات التمويل.

ووافق المجلس على نص المادة 6 كما وردت بمشروع القانون المقدم، دون تعديل.