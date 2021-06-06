القصة الكاملة لـ مسألة الإذن فى الذكر.. وسر تحديده برقم معين

جدة - نرمين السيد - كتب الدكتور أسامة اﻷزهرى، على صفحتِهِ أول أمس الجمعة منشورًا تحت عنوان "هل وصف العزيز فى حق سيدنا يوسف لمجرد أن هذا هو اسم منصبه"، يسرد ويوضح فيه أن اسم " العزيز" فى حق سيدنا يوسف ليس مجرد منصب كان معهودًا قبله بهذا الاسم، بل شأن سيدنا يوسف أجل من هذا وأعمق، وحقيقة شأن سيدنا يوسف هو أنه تفرد عن كل من سبقه فى هذا المنصب بصفة النبوة والرسالة أولًا، والعلوم الإلهية التى أفاضها الله عليه ثانيا (وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ) ثم بالفتح العزيز الذى اختصه الله به فى التدبير المحكم العجيب لشئون الديار المصرية، حيث أتى بتدابير معجزة، وغير مسبوقة، وغير معهودة، يجتاز بها السنوات العجاف الشداد فى مصر.





واستكمل منشوره يجيب على ما كتب إلى أن طلبت منه إحدى الفتيات فى تعليق على ما كتب، إذنًا فى الذكر بهذا الاسم المشرَّف، فأذن لها الشيخ أن تذكر باسم الله (العزيز) بعدد 658، وانهالت التعليقات ما بين معترضٍ وسائلٍ عن معنى اﻹذن بالذكر، وما هو السر فى هذا العدد، وهل هذا الكلام جائز أم لا.

ورد" الأزهرى" على هذه التعليقات قائلا، إن الإذن فى الذكر معناه طلب الدعاء بالتوفيق فيه فكل من طلب الإذن فى الذكر ادعو له بالتوفيق فيه وأرجو منه الدعاء أيضًا"، موضحًا": أن الأعداد فى الذكر فقد نظر العلماء فى السنة النبوية، فوجدوا الذكر فى ختم الصلاة ثلاثا وثلاثين، ووجدوا فى صحيح مسلم الاستغفار سبعين، ووجدوا التسبيح مائة، إلى غير ذلك من الأعداد، فاجتهد العلماء فى فهم سر هذه الأعداد، اهتداء بهدى النبوي، فتوصلوا إلى أن الذكر بأعداد معينة يعين الذاكر لله، ويساعده على الانضباط فى الذكر والمواظبة عليه، ومن أراد عدم التقيد بأعداد فلا حرج عليه، وقد توصل العلماء الى رقم لكل اسم من أسماء الله يعين من يذكر ويساعده على الانتظام فى الذكر.

لم ينتهى الجدل عند قطاع عريض من الشباب على مواقع التواصل الاجتماعى فحرص الداعية هشام محمود على صفحته على الفيسبوك يوضح لهم فى منشور طويل معنى ذلك، وقال إن معنى اﻹذن بالذكر، الإجازة فيه، ويمكن هنا أن نقيسه على اﻹجازة فى القرآن الكريم، فلم يقل أحد من المسلمين قطُّ أن اﻹجازة فى القرآن الكريم تعنى أنه لا يجوز ﻷحدٍ أن يقرأ القرآن إلا بعد أن يأخذ اﻹجازة، بل كل مسلمٍ من حقِّه أن يقرأ القرآن متى شاء ما دام على طهارةٍ، لكن اﻹجازة فى القرآن تحقق لقارئ القرآن فضيلة أخرى، وهى أنه سيقرأ القرآن بصورةٍ صحيحةٍ كما قرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما قرأه الصحابة والتابعون والعلماء من بعدهم إلى يومنا هذا..

وأوضح: وكذلك اﻹجازة فى القرآن تجعل صاحبها متصلًا بسندٍ نورانى حلقاته أهلُ العلم ورأسُهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمعنى اﻹذن فى الذكر قريب من معنى اﻹجازة فى القرآن الكريم، فأنت عندما تأخذ اﻹذن فى الذكر من أحدٍ من أهل العلم تكون بذلك قد اتصلت بسندٍ نورانى رأسُهُ الجناب النبوى المعظَّم صلى الله عليه وسلم، وهذا فى اﻷذكار الواردة عنه. وتتحقق لك فضيلة بهذا اﻹذن ليست موجودة لمَنْ ليس عنده هذا اﻹذن، وهو أنك تعلم متى كان النبى صلى الله عليه وسلم، يذكر بهذا الذكر، وكيف كان يذكر به، وكم مرة كان يذكر به، وهكذا، فكل هذا يعلِّمك إياه الشيخ عندما يأذن لك بالذكر.

وأضاف: وقد درج العلماء قديمًا وحتى اليوم على أخذ اﻹذن من الجيل الذى قبلهم فى ذكر الله تعالى، وهذا مشهورٌ ومعروفٌ عند طلاب العلمِ، وعندما يطالع اﻹنسان تراجم العلماء يجد ذلك منثورًا فيها بصورة غزيرة، وبهذا نفهم أن معنى اﻹذن بالذكر ليس أبدًا أنه لا بد على كل إنسانٍ أن يأخذ إذنًا من شيخٍ حتى يذكر الله، بل يستحب لكل إنسان أن يكثر من الذكر، سواء كان معه إذن أم لا، وأن مَن أخذ إذنًا يتحقق له فضيلة اتصال السند، ويتحقق له فضيلة العلم بأفضل الكيفيات للذكر وما هى السنة النبوية المشرفة فيه..

وأكمل: بقى هنا سؤال لا بد من الجواب عنه: وهو أننى ذكرت اتصال السند بالجناب النبوى المعظم صلى الله عليه وسلم فهل الذكر بـ(عزيز) 658 مرةً ورد فى السنة النبوية؟ وهنا نبيِّنُ أن هناكَ أذكارًا واردةً عن الجناب النبوى المعظَّم، وهى التى يُتعبَّد الله تعالى بها، واشتملت عليها كتب اﻷذكار النبوية وأسفار السنة المشرفة..لكن هناك نوعٌ آخر من اﻷذكار ذكره أهل العلم قديمًا ودرجوا على العمل به حتى اليوم، وهو ما عرف باسم (المجرَّبات)، فما هى هذه المجربات وما قصَّتُها؟

وقال إنه عندما نظر أهل العلم فى الوحى الشريف، كتابًا وسنَّةً، وجدوا أن الله تعالى قد فضَّل بعض اﻷسماء واﻷحرف، وأنه قد أمر بالذكر بأعدادٍ مخصوصةٍ، فمثلًا أمر بالذكر بعد الصلاة بـ(سبحان الله) 33 مرةً، وأمر بالذكر بـ(سبحان الله وبحمدِهِ) 100 مرة، وأخبر النبى صلى الله عليه وسلم أنه يستغفر الله 70 مرة، فوقفوا يتأمَّلون هذه اﻷعداد المخصوصة، ولماذا لم يكن الذكر بغير عددٍ محددٍ، ويذكر كل إنسان بعد الصلاة قدرَ استطاعتِهِ؟ فوجدوا أن هذا التخصيص يدلُّ على أن الذكر بهذا اللفظ هذا العدد من المرات يتحقق به شيءٌ معين لا يتحقق لو أنك ذكرت بعددٍ آخر، فلو أنك بـ(سبحان الله وبحمدِهِ) 50 مرةً مثلًا فلن يتحقق لك ما أخبر به النبى صلى الله عليه وسلم من أنه تُحطُّ عنك جميع خطاياك ولو كانت مثل زبد البحر، بل لا بد من الذكر بها 100 مرةً، فهذا العدد له سرٌّ لا يتحقق إلا به.

وتابع قائلا: هذه بالنسبة إلى الأعداد، أما الحروف: فقد نظروا فى القرآن الكريم فوجدوا أن الله تعالى افتتح بعض السور ببعض اﻷحرف دون غيرها، مثل (ألمص)، (كهيعص)، (حم)، وهكذا، فأدركوا أن هذه الحروف لها مزية دون غيرها، واكتشفوا أن هذه الحروف هى نصف الحروف العربية، فهناك 14 حرفًا ذكروا فى مطالع السور، وهناك 14 حرفًا آخر لم يذكروا، فقالوا: لا بد أن هذه اﻷحرف التى تشرفت بافتتاح السور بها لها فضيلة ونورانية دون اﻷحرف اﻷخرى، فالله تعالى لا يفعل شيئًا عبثًا بلا حكمة ولا فائدة، فهِمَ أهل العلم هذا من الوحى الشريف، وبدأوا فى التفتيش حول أسرار الحروف وأسرار الأعداد، ومن هذا التفتيش ومحاولة الفهم العميق للوحى الشريف وﻷسرار الله فى الكون بدأوا فى الذكر بالمجرباتِ..فمثلًا: اسم الله (اللطيف)، حاولوا أن يفهموا سر هذا الاسم الشريف فوجدوا أن مجموع أعدادِهِ بحساب الجُمَّل هو 129 ، فجرَّبوا أن يذكروا الله تعالى بهذا الاسم 129 مرة فوجدوا أن الله تعالى يلطف بالعبد فعلًا، وجربوه كثيرًا فوجدوا ذللك يتحقق للعبد إذا كان على يقينٍ وصلةٍ بالله تعالى، فبدأوا ينصحون به ويعطون اﻹذن فيه.

واختتم قائلا: هكذا قلْ فى المجربات، ولا أستطيع أن أطيل فى شرح ذلك ﻷنه علم كبير وفيه مؤلفات طويلة، وليس اﻷمر جديدًا ولا غريبًا، ويمكن لمَن شاء أن يرجع لكتب أهل العلم فى هذه المجربات، فقد كتب فيها الديربى كتابه (المجربات)، وكتب فيها اليافعى اليمنى (الدر النظيم فى خواص القرآن الكريم)، وكتب فيها الشرجى (الفوائد والصلوات)، فالمسألة علمٌ وكتبٌ وعلماءٌ.