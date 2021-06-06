السيسى يوجه بإعداد دراسة لإنشاء ميناء المكس بين ميناءى الإسكندرية والدخيلة

جدة - نرمين السيد - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأحد، بإعداد دراسة متكاملة لإنشاء ميناء المكس بين ميناءى الإسكندرية والدخيلة، وذلك لينضم لمجموعة الموانئ المصرية المطورة وفق أعلى المعايير على البحرين الأحمر والمتوسط، بما يتماشى مع مكانة مصر الجغرافية كهمزة وصل بين الشرق والغرب.





جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالفريق كامل الوزير، وزير النقل، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء. وخلال الاجتماع عرض وزير النقل جهود تطوير منظومة السكك الحديدية على مستوى الجمهورية بمختلف جوانبها، حيث وجه الرئيس بالتركيز على الارتقاء بالعنصر البشرى فى الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وذلك بتأهيل وتدريب العاملين الحاليين، مع انتقاء أفضل الكوادر من مهندسين وفنيين من خريجى كليات الهندسة والتكنولوجيا للعمل بالسكة الحديد وتدريبهم على أحدث النظم التكنولوجية فى هذا المجال بالخارج وكذلك بالمعاهد التعليمية للقوات المسلحة. كما وجه الرئيس بإقامة محطة بشتيل الجديدة للسكك الحديدية، وفقاً لأعلى المواصفات العالمية، وذلك للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن المصرى من رواد قطارات الصعيد.

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