مصر تدين هجوم ميليشيا الحوثى بمدينة مأرب اليمنية

جدة - نرمين السيد - أدانت جمهورية مصر العربية، فى بيان رسمى صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الأحد، بأشد العبارات الهجوم الصاروخى الغادر لميليشيا الحوثى والذى استهدف مساء أمس، مدينة مأرب اليمنية، وأسفر عن وفاة وإصابة العشرات من المدنيين الأبرياء.





وأعربت مصر عن خالص تعازيها لحكومة وشعب اليمن الشقيق، ولذوى الضحايا فى هذه الجريمة البغيضة، متمنيةً الشفاء العاجل للمُصابين. كما أعربت مصر عن دعمها للحكومة اليمنية، مُجدَّدة المُطالبة بتوقف تلك الهجمات النكراء، مع العمل على تغليب مصلحة اليمن وشعبه، بهدف الوصول إلى تسوية سياسية شاملة وفق المرجعيات الدولية المُتفق عليها، حقنًا للدماء اليمنية البريئة، وبما يضع حدًا للأزمة الإنسانية الممتدة فى اليمن.

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