السيسي يوجه بإنشاء ميناء المكس بين ميناءى الإسكندرية والدخيلة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالارتقاء بالعنصر البشري في السكة الحديد وتدريب العاملين بها وانتقاء الكوادر من خريجي كليات الهندسة والتكنولوجيا للعمل بالسكة الحديد مع تدريبهم على أحدث النظم التكنولوجية في هذا المجال بالخارج وكذلك بالمعاهد التعليمية للقوات المسلحة.
وفيما يتعلق بتطوير منظومة الموانئ؛ وجه الرئيس بإعداد دراسة متكاملة لإنشاء ميناء المكس بين ميناءي الإسكندرية والدخيلة، وذلك لينضم لمجموعة الموانئ المصرية المطورة وفق أعلى المعايير على البحرين الأحمر والمتوسط، بما يتماشى مع مكانة مصر الجغرافية كهمزة وصل بين الشرق والغرب.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل.
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