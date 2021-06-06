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دوت الخليج ينشر جدول الدوري الجديد المٌرسل للأندية اليوم

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محمود الجنايني 0 تبليغ

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أرسل الإتحاد المصري لكرة القدم جدول الدوري الممتاز الجديد للإندية صباح اليوم بعد إجراء تعديلات الفترة المضية بما يتوافق مع مباريات الفرق في البطولات الإفريقية ، حيث يواجه الأهلي نظيره الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ، بينما يصطدم بيراميدز بالرجاء المغربي في نصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية. 

مواعيد جدول الدوري الممتاز الجديد 

وينشر دوت الخليج الجدول الجديد والذي جاء كالتالي: 

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وأعلن الإتحاد المصري لكرة القدم في نهاية الجدول على تعديل أخر الجولات من أجل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين متصدري الترتيب. 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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