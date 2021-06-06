دوت الخليج ينشر جدول الدوري الجديد المٌرسل للأندية اليوم

/634804/تحيا-مصر-ينشر-جدول-الدوري-الجديد-المرسل-للأندية-اليوم

أرسل الإتحاد المصري لكرة القدم جدول الدوري الممتاز الجديد للإندية صباح اليوم بعد إجراء تعديلات الفترة المضية بما يتوافق مع مباريات الفرق في البطولات الإفريقية ، حيث يواجه الأهلي نظيره الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ، بينما يصطدم بيراميدز بالرجاء المغربي في نصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية.

مواعيد جدول الدوري الممتاز الجديد وينشر دوت الخليج الجدول الجديد والذي جاء كالتالي: وأعلن الإتحاد المصري لكرة القدم في نهاية الجدول على تعديل أخر الجولات من أجل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين متصدري الترتيب.

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