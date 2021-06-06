الإسماعيلي يكشف موقف عبدالرحمن مجدي و«مارسيلو» من الإستمرار مع الدروايش

/634805/الإسماعيلي-يكشف-موقف-عبدالرحمن-مجدي-ومارسيلو-من-الإستمرار-مع-الدروايش

أكد علاء وحيد، المتحدث الرسمي للنادي الإسماعيلي، أن الفريق يسير بشكل جيد مع إيهاب جلال المدير الفني للدروايش مشيرا إلى أن الفريق يسعون للوصول للمربع الذهبي في بطولة الدوري.

وكشف وحيد خلال تصريحات تلفزيوينة أن الإسماعيلي يمر بضائقة مالية خلال الوقت الحالي وأن الإدارة تحاول توفير كل سبل الدعم للفريق الأول.

وواصل وحيد :" تقدمنا بالتماس لرفع عقوبة خصم ثلاث نقاط من رصيد الفريق في بطولة الدوري المصري الممتاز".

وتابع متحدث الإسماعيلي: "الدروايش ما زال في موقف خطر في جدول ترتيب الدوري الممتاز ، والمكانة التي يتواجد بها في جدول الترتيب لا يتناسب مع مكانة النادي".

الإسماعيلي يوضح موقف مجدي ومارسيلو من الإستمرار مع الفريق

واستكمل متحدث الإسماعيلي: " لم نصل لبر الأمان بعد ، مازال أمانا العديد من الخطوات من أجل البلوغ للمربع الذهبي الذي يحتاج الكثير من العمل تحت قيادة المدير الفني إيهاب جلال".

وعن أزمة النجوم علق: "حل المشكلة تبدأ بالتفاوض بين الطرفين ، وبالفعل هناك اتصالات تتم لحل أزمة إبراهيم حسن مع نادي النجوم، ومن جانبنا سنتقدم بالتماس لرفع خصم الثلاث نقاط إذا كان تم خصمهم بالفعل".

وواصل: "لن يكون هناك خصم من النقاط إن شاء الله ، ونعاني من أزمة مالية وإن شاء الله سيتم حلها قريبا ".

واختتم متحدث الإسماعيلي: " عبدالرحمن مجدي جدد تعاقده مع الإسماعيلي ويأمل في الاحتراف الخارجي ، أمام حسين السيد فهو أعلن أكثر من مرة رغبته في الاستمرار مع الدروايش".

تشكيل الإسماعيلي أمام الزمالك في كأس مصر

بينما يدخل الإسماعيلي المباراة أمام الزمالك بتشكيل مكون من :

حارس مرمى : محمد فوزى خط الدفاع : مروان الصحراوى – محمد هاشم – محمد عمار – عبد الله جمعة.

خط الوسط : محمد حسن ، محمد عادل - أحمد مدبولى – محمد صادق.

خط الهجوم : فخر الدين بن يوسف – شكرى نجيب.

على مقاعد البدلاء الإسماعيلي :

محمد مجدى – باهر المحمدى -كاستيلو – عمر الوحش – محمود دونجا – عماد حمدى – أحمد مصطفى – بابل – شيلونجو.