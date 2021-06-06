/634809/مواعيد-جميع-مباريات-النادي-الأهلي-القادمة-في-الدوري

يستعرض دوت الخليج مباريات النادي الأهلي القادمة في الدوري الممتاز حتى نهايته بعد أن أعلن إتحاد الكرة المصري الجدوال الجديدة صباح اليوم والتي يمكن الإطلاع على تفاصيل الجدول بشكل كامل من هنا .

الأهلى ضد بيراميدز يوم الخميس 1 يوليو وتقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة 9 مساءً على ستاد السلام بالجولة 27 للدوري

سموحة ضد الأهلى يوم الاحد 4 يوليو وتقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة 9 مساء على ستاد الاسكندرية بالجولة 28 للدوري

جميع مباريات الأهلي في الدوري الممتاز

المقاولون العرب ضد الاهلى يوم الخميس 8 يوليو وتقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة 9 مساء على ستاد بتروسبورت "مباراة مؤجلة"

مصر المقاصة ضد الأهلى يوم الاحد 11 يوليو وتقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة 5 عصراً على استاد الجيش بالسويس "مباراة مؤجلة"

الأهلى ضد البنك الأهلى يوم الخميس 22 يوليو وتقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة 9 مساءاً على ستاد السلام "مباراة مؤجلة"

الإنتاج الحربى ضد الأهلى يوم الاحد 25 يوليو وتقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة 9 مساء على ستاد السلام "مباراة مؤجلة"

أسوان ضد الاهلى يوم الخميس 29 يوليو وتقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة 9 مساء على ستاد أسوان "مباراة مؤجلة"

مواعيد مباريات النادي الأهلي القادمة في الدوري

الاهلى ضد وادى دجلة يوم الاثنين 2 أغسطس وتقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة 9 مساء على ستاد السلام "مباراة مؤجلة"

الاهلى ضد سيراميكا يوم الخميس 5 أغسطس وتقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة 9 مساء على ستاد السلام بالجولة 29 للدوري

الاهلى ضد الاسماعيلى يوم الاثنين 9 أغسطس وتقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة 9 مساء على ستاد الاسكندرية "مباراة مؤجلة"

الاهلى ضد انبى يوم الخميس 12 اغسطس وتقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة 9 مساء على ستاد السلام " مباراة مؤجلة"

طلائع الجيش ضد الأهلى يوم الاحد 15 أغسطس وتقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة 7 مساء على ستاد الجيش بالسويس بالجولة 31 للدوري

الاهلى ضد المصرى يوم 18 أو 19 أغسطس وتقام المباراة بين الفريقين على استاد الإسكندرية بالجولة 32 للدوري

الجونة ضد الاهلى يوم 22 أو 23 أغسطس وتقام المباراة بين الفريقين على ستاد خالد بشارة بالغردقة بالجولة 33 للدوري

الاهلى ضد أسوان يوم 25 أو 26 أغسطس وتقام المباراة بين الفريقين على استاد السلام بالجولة 34 للمسابقة.

يذكر أن اتحاد الكرة أعلن تأجيل الأربع جولات الأخيرة في بطولة الدوري الممتاز للأهلى أمام المصرى و الجونة و أسوان تطبيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية.