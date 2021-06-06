خطة جديدة لـ حماة الوطن بالجيزة لتعظيم المشاركة الشعبية

وقال الدكتور إسلام عوض أمين اللجان النوعية المتخصصة والمتحدث الرسمى باسم أمانة حزب حماة الوطن بالجيزة، إن الاجتماع يهدف لوضع الخطة الاستراتيجية لأنشطة الأمانة فى المرحلة المقبلة، بما يتيح للمواطن المصرى التعرف على توجهات الحزب وسياساته نحو مختلف القضايا التى تخص الوطن والمواطن.
وجرى خلال الاجتماع الذى ترأسه، الكاتب الصحفى محمود الشناوى، أمين الشئون السياسية بالمحافظة، بحضور الدكتورة سماء سليمان أمين الشئون السياسية بالحزب، عضو مجلس الشيوخ، مناقشة عدد من الأطروحات والمبادرات التى تعتزم أمانة الشئون السياسية إطلاقها خلال المرحلة القادمة تحت مظلة حزب حماة الوطن، انطلاقاً من رؤية وأهداف القيادة السياسية التى تهدف لبناء الدولة الوطنية الحديثة.
فيما قال النائب الدكتور نافع عبد الهادى، أمين المحافظة، إن خطة العمل المقترحة تأتى بالتنسيق مع الأمانة المركزية للشئون السياسية، و تهدف إلى الوصول إلى المواطن العادى فى القرى والنجوع والمراكز، وشرح مختلف القضايا العامة داخليا وخارجيا .
ولفت إلى أن تلك الخطة تستهدف تعظيم المشاركة السياسية، سواء على صعيد الأحزاب أو منظمات المجتمع المدنى، مؤكداً أن مناخ الحرية والديمقراطية الذى أتاحته القيادة الوطنية للرئيس السيسى يعتبر أفضل مناخ لممارسة العمل السياسى دعما للجهود الوطنية لبناء الدولة الحديثة.
وفى هذا الصدد، أكدت الدكتورة سماء سليمان، أمين عام الشئون السياسية بالحزب، أن حزب حماة الوطن يشهد انطلاقة جديدة فى العمل الحزبى من خلال إعادة الهيكلة وتطوير الأداء، بما يعود على المواطن فى الشارع، ضمن مساحات الديمقراطية والعمل العام المفتوحة فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأشارت، أمين الشئون السياسية بحزب حماة الوطن، وعضو مجلس الشيوخ، إلى أن هناك رؤية جديدة يتبناها الحزب للنهوض والاستفادة من إمكانيات كل أبناء الوطن.
من جانبه قال محمود الشناوى، أمين الشئون السياسية بالمحافظة، إن الأمانة تعتبر مظلة هامة للعمل الوطنى فى ميدان التثقيف السياسى ونشر الوعى، والعمل على تهيئة البيئة المواتية لتشكيل رأى عام داعم للقيادة الرشيدة بما يسهم فى بناء مصر الحديثة.
وبحسب الشناوى، فإن التشكيل الجديد لأمانة الشئون السياسية بالجيزة يضم مجموعة من الخبراء أبرزهم: الدكتورة منال مرسى خبيرة الشئون الإسرائيلية، والدكتورة سالى فريد، خبيرة الشئون الإفريقية، والدكتورة نادية حلمى خبيرة الشئون الآسيوية، والإعلامية عبير أبو طالب، المذيعة بالقناة الفضائية المصرية، وعبد السلام الجريسى، مدير الأخبار بصوت العرب، والدكتورة مى مصطفى، أستاذة الصحافة بأكاديمية أخبار اليوم.
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