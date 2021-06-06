صور.. إقبال غير مسبوق على الأثاث الاقتصادى بمعرض ديارنا

جدة - نرمين السيد - شهد معرض ديارنا للأثاث الدمياطى والمفروشات، فى يومه السادس إقبالا كثيفا من قبل المواطنين، حيث يخصص المعرض لتجهيز العرائس من منتجات الأثاث والمفروشات والسجاد والاكسسوار المنزلى والسلع المعمرة، وذلك بصالة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر.





وتبرعت جمعيات "نبض حياة" و"المؤسسة العامة للتكافل" و"الجمعية الشرعية" و"الأورمان" بتجهيز 300 عروسة من المعرض، بقيمة 6 ملايين جنيه مصرى، وذلك فى إطار الرسائل التى تستهدفها وزارة التضامن الاجتماعى من المعرض بدعم الأسر غير القادرة على إتمام الزواج، وتحفيز الشباب على بناء أسر سليمة وعدم الإحجام عن الزواج، بالإضافة إلى خفض نسبة المواطنين المُعرضين لأن يكونوا غارمين بسبب الاستدانة والاقتراض، كما يستهدف المعرض تسويق برنامج "مودة" لتوعية المقبلين على الزواج.

على جانب آخر، تقوم وزارة التضامن بالتعاون مع كافة المحافظين على مستوى الجمهورية لتشجيع صغار المنتجين فى إطار برنامج "فرصة" للتأهيل لسوق العمل ودعم المشروعات متناهية الصغر، والمساعدة فى تسويق المنتجات الصغيرة والحرفية، وذلك تنفيذاً لأهداف برنامج الأسر المنتجة "ديارنا" ومراكز التكوين المهنى التى تقوم على تدريب صغار الصناع.

وأكدت وزارة التضامن حرصها على مصالح التعاونيات الإنتاجية، والورش الصغيرة، والوحدات الإنتاجية، والعمالة غير المنتظمة، وغيرها من الفئات التى تحتاج إلى مزيد من الخدمات غير المالية والخدمات المالية للمساهمة تباعاً فى تحريك الاقتصاد المحلى مما سيؤثر تدريجياُ وإيجاباً فى تحريك الاقتصادى القومى.

ويستمر المعرض حتى 10 يونيو، ويفتح أبوابه للجمهور من 10 صباحًا إلى 10 مساءً بمشاركة 300 عارض من بينهم 200 عارض لمنتجات الأثاث من صغار المنتجين التابعين للجمعيات التعاونية الإنتاجية ومنتجى مدينة الاثاث بدمياط.

كما يشارك فى المعرض 100 عارض لمستلزمات المفروشات من منتجات الجمعيات الأهلية والأسر المنتجة من محافظات القاهرة، والوادى الجديد، وشمال وجنوب سيناء، والفيوم، والغربية، ودمياط، والمنوفية، والقليوبية، والإسكندرية، وأسوان، وسوهاج، والبحر الأحمر، كما تشارك بالمعرض "شركة الأزياء الراقية" بسلع معمرة واستهلاكية لاستكمال منظومة تجهيز العرائس من أجهزة وأثاث ومفروشات.