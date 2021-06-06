وزير الأوقاف يستعرض أسماء لها دلالات الجمهورية الجديدة

جدة - نرمين السيد - وكتب الوزير، إن "ثمة أسماء لها دلالات عظيمة الجمهورية الجديدة .. مصر الجديدة .. العاصمة الإدارية الجديدة .. العلمين الجديدة .. التحول الرقمى .. تجديد الخطاب الدينى، كل ذلك ليس مجرد أسماء، إنما هى أسماء لها دلالاتٌ على أرض الواقع".

وأوضح أنه "تتحول مصر فى عهد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى جمهورية جديدة فعلا وواقعا ملموسا يشهد به القاصى والدانى فى جميع المجالات، ما بين احترام وتقدير دولى لمكانة مصر وقيادتها الحكيمة، وتطور ملحوظ وملموس على أرض الواقع".

وواصل: "فيما يتصل بالخطاب الدينى فإننا نسعى وبقوة إلى نشر صحيح الدين فى ضوء مقتضيات العصر ومتطلباته ومستجداته، مع الحفاظ على ثوابت الشرع الحنيف، فإنزال الثابت منزلة المتغير هدم للثوابت وإنزال المتغير منزلة الثابت عينُ الجمود والتحجر".

وأشار إلى أنه، "إننا لنسعى إلى نشر القيم الأخلاقية والإنسانية، ونعمل على نشر السلام العالمى، ونواجه بحسم التطرف والتسيب والخروج عن جادة القيم والأخلاق على حد سواء، سائلين الله عز وجل، أن يحفظ مصر وأهلها من كل سوء ومكروه ، وأن يجعلها وأهلها فى أمنه وأمانه وضمانه إلى يوم الدين، وأن يجعل رزق أهلها رغدًا، سخاءً رخاء ً فى البر والبحر والسهل والجبل".