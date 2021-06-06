نائب بالشيوخ: إنتاج سينوفاك فى مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتى من اللقاحات

وأضاف عبدالماجد، فى بيان له اليوم، أن تصنيع اللقاح محليا سيساهم فى أن تصبح مصر مركزا إقليميا لتصنيعه، للاستخدام المحلى أو للتصدير إلى الدول الإفريقية أيضا، مؤكدا أن اللقاح لن يتم منحه للمواطنين إلا بعد التأكد من سلامته.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، بضرورة وضع الحكومة خطة لتحول مصر إلى مركز لتصنيع اللقاحات وتصديرها فى إفريقيا، وخطة التوسع للتصدير لآسيا، فى ظل الدعم الممنوح للمنظومة من قبل القيادة السياسية، مبيّنا أن مصر تتوافر بها كل الإمكانيات التى تمكنها من تصنيع اللقاحات.
وتابع: "القدرات التى تمتلكها مصر فى التصنيع جعلها قادرة على تصنيع وإنتاج اللقاحات، ولم يتوقف الأمر على التصنيع فقط، بل هناك جهود حثيثة من قبل القيادة السياسية بشأن توفير اللقاح للمواطنين بصورة كافية لحين التصنيع المحلى".
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