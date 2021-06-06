قضايا الدولة تشكر الرئيس على قرارات اجتماع الأعلى للهيئات القضائية

جدة - نرمين السيد - بعثت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار أبوبكر الصديق عامر، ببرقية شكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، تقديرا منهم لما أسفر عنه اجتماع الرئيس وأعضاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية من قرارات وتوجيهات بالغة الأهمية.





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