سفير ألمانيا بالقاهرة: العلاقات المصرية الألمانية خاصة وقريبه جدا

قال سيريل نون السفير الألمانى بالقاهرة، إن العلاقات المصرية الألمانية خاصة وقريبه جدا، وتقوم على أعمدة هامة منها التعليم والتعليم العالى واللغة، وأيضا العلاقات الاقتصادية بين مصر وألمانيا وطيده جداً، مضيفا: "مصر شريك أساسى فى المنطقة وليس فقط منطقة البحر المتوسط ولكن أفريقيا لأن مصر حاليا تلعب دورا هامًا فى أفريقيا وهذه استراتيجية ذكية جدا".

وأضاف السفير الألماني في تصريحات له اليوم: "مصر شريك أساسى ودائما نتحدث معها فى الأزمات التى تخص مصر والتى تخصنا أيضا، وأعنى هنا أزمات غزة وليبيا، ومن مصلحتنا جميعا أن يكون هناك استقرار فى ليبيا حتى لا ينتشر عدم الاستقرار فى المنطقة، متابعا: مسائل المياه أهم القضايا التى نتحدث فيها معا، لأنه إذا ساء الحال فى مصر ساء بالنسبة لنا أيضا، فلدى مصر وألمانيا علاقات ثنائية خاصة فى مجال التعليم والتعليم العالى وهى علاقات خاصة ومتميزة، وتجد اهتماما كبير بين مصر وألمانيا وعلاقات عميقة .

وتابع بريل نون سفير ألمانيا بالقاهرة: "الحكومة الألمانية تعمل على تدريس اللغة الألمانية فى مصر، سواء المدارس أو المؤسسات التعليمية الأخرى وتدعم ذلك"، مؤكدًا أن التعاون بين مصر وألمانيا يضم مجالات أخرى فهى علاقة صداقة فى مجال الاقتصاد والمجالات الحربية والسياسية، كما أن هناك علاقات متميزة ووطيدة بين الرئيس السيسى وانجيلا ميركل المستشارة الألمانية .

وتابع السفير الألمانى بالقاهرة: "الحقيقة الطلاب المصريين والطالبات المصريات يتمتعون بإمكانيات وكفاءات عالية جدا وهذا ملاحظ أن السوق العالمى والأوروبى والألمانى يحتاج للكفاءات المصرية ويسهل إدراكهم فى الأسواق العالمية والألمانية بسهولة جدا نظرا للكفاءات والقدرات التى يتمتعون بها، متابعا مصر فى احتياج إلى قوى بشرية عالية الجودة التى تعمل على رخاء البلاد".