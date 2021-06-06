الهيئةالقومية لسكك حديد مصر تواصل الإجراءات الاحترازية بالمحطات

واصلت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أعمال التعقيم والتطهير بمحطات السكك الحديدية وداخل محطة القاهرة وخاصة بأماكن تواجد جمهور الركاب، كما تم تعقيم المكاتب الإدارية بمبنى رئاسة الهيئة ومبنى مجمع السكة الحديد ومبنى هندسة السكة برمسيس بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكدت الهيئة أن أعمال التطهير والتعقيم بالهيئة لا تتوقف، حيث يتم إجراء أعمال النظافة والتعقيم والتطهير بشكل دورى لجميع القطارات بمختلف أنواعها، وذلك حفاظًا على سلامة جمهور الركاب.

وأهابت الهيئة بالركاب الالتزام بارتداء الكمامة أثناء تواجدهم بمحطات السكك الحديدية أو بداخل القطارات حفاظًا على سلامتهم ولعدم تعرضهم للغرامة المقررة.