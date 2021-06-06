تسجيل رياض الأطفال 2021/2022 رابط التسجيل في رياض الأطفال الكترونيا بجميع محافظات مصر عبر kg.emis.gov.eg

تسجيل رياض الأطفال 2021/2022، تزداد عمليات البحث حالياً عبر محرك البحث الشهير جوجل عن رابط التقديم في مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بجمهورية مصر العربية، وهذا بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم عن قبول دفعة جديدة من الأطفال في رياض الأطفال بالمدارس الحكومية ولغات، على أن يتم التسجيل قبل أن تنتهي المدة المحددة التي تصل إلى شهر، وتبدأ من 1 يونيو حتى 30 يونيو من الشهر نفسه.

تسجيل رياض الأطفال 2021/2022

تسجيل رياض الأطفال وفقاً لما أعلنته وزارة التربية والتعليم بدء من أول يونيو الجاري وينتهي في 30 يونيو من الشهر ذاته، ولذلك يقبل الجميع من أولياء الأمور على تسجيل أبنائهم قبل انتهاء المدة لالتحاقهم برياض الأطفال في المدارس الحكومية أو اللغات، وخصصت الوزارة رابط إلكتروني لتسجيل الأطفال من خلالها حتى لا يضطر أولياء الأمور من التوجه للمدارس والانتظار في طوابير مزدحمة، وهذا جاء من ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

رابط التسجيل في رياض الأطفال الكترونيا

نرصد لكم الآن متابعينا الكرام لموقعنا المتميز قفني رابط التسجيل في رياض الأطفال الكترونيا حسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم، وإليكم الآن خطوات التسجيل وهي:

الدخول على رابط موقع رياض الأطفال الإلكتروني.

اختيار أيقونة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم.

الضغط على خدمات ولي الأمر.

كتابة جميع البيانات المطلوبة للطالب “تاريخ الميلاد، الاسم، اختيار النوع ذكر أم أنثى، مكان الإقامة” وغيرها من البيانات المطلوبة.

كتابة الراغبات الخاصة برياض الأطفال في المدارس الحكومية أو اللغات.

التأكد من صحة البيانات المكتوبة والضغط على إرسال الطلب.

شروط التقديم في رياض الأطفال