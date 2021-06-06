أيمن عبد العزيز: «الزمالك لايقف على أحد وأي شخص يعوض غياب فرجاني ساسي»

واضاف قائلاً:”"الفرق الأربعة فى نصف النهائى مميزة ولكن الوداد فريق مميز ومحترم، ومباراة الترجى لن تكون سهلة على الأهلى لأنه فريق كبير وينافس على البطولات.

وأختتم حديثة قائلاً "اختيارات شوقي غريب في المنتخب مميزه كثيراُ، وارغب في انه احيية في اختيارة لإمام عاشور لأنه لاعب صغير السن ويملك عدد خبرات سوف تساعده خلال الفترة المقبلة”.

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ومن ناحيه اخري يدرس الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خوض مباريات ودية خلال فترة التوقف الدولي الحالية لحين استئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز.

كارتيرون

ضغط الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خلال مران أمس على الجانب البدني للاعبين لرفع معدلات لياقتهم البدنية، كما عقد عدة جلسات مختلفة خلال تدريبات الفريق مساء أمس السبت، وذلك من أجل التنسيق للمرحلة المقبلة في ظل توقف مسابقة الدوري الممتاز بسبب الأجندة الدولية .

محمد عواد

ومن جانب آخر حرص محمد عواد حارس مرمى الزمالك على أداء بعض التدريبات الإضافية عقب انتهاء مران الفريق، اليوم أمس السبت.

وأدى عواد تدريباته تحت قيادة أيمن الطويل مدرب فريق 2003 بالقلعة البيضاء، الذي تولى تدريب الحراس لحين عودة البرازيلي أرتو أوليفيرا مدرب حراس مرمى الفريق، ويؤدي محمد عواد تدريبات إضافية من أجل زيادة معدلات لياقته البدنية.