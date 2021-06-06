هدية خاصة من الزمالك لرباعي السلة الأجانب.. تفاصيل

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قرر مجلس إدارة نادي الزمالك صرف مكأفات خاصة للرباعي الفريق الأول لكرة السلة رجال المحترفين ضمن صفوف القلعة البيضا والمتوجين مع الفارس الأبيض ببطولة إفريقيا الماضية والتي أقيمت في رواندا على حساب بطل تونس في المباراة النهائية.

حصل رباعي الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك والتر هودج وديابتيه ومايكل فاكودا وشنميليو إيلونو، على المكافآت الخاصة بتتويج الفريق بلقب بطولة إفريقيا للأندية الأبطال (BAL) والتي أقيمت مؤخرا برواندا تحت رعاية NBA.

الزمالك يقرر صرف مكافأت خاصة للاعبي الزمالك

وغادر الثنائي ديابتيه ومايكل فاكودا القاهرة فجر اليوم الأحد عقب مشاركتهما مع الفريق في البطولة الإفريقية، بينما قرر شنميليو إيلونو البقاء في القاهرة.

وانضم والتر هودج لتدريبات الفريق بشكل طبيعي استعدادا لاستكمال بطولة الدوري.

ويستعد فريق السلة لمواجهة الجزيرة المقرر لها يوم 8 يونيو الجاري ببرج العرب بنظام (best of 5) في نصف نهائي دوري السوبر.

قائمة الزمالك لبطولة إفريقيا

وكشف أجوستي بوش المدير الفني للزمالك عن قائمة الفريق لمواجهة فيروفياريو دي مابوتو الموزمبيقي في أول مباريات الفريق في دوري أبطال إفريقيا لكرة السلة والتي جاءت كالتالي:

وإسلام سالم ومهاب ياسر وأحمد ياسرو أنس أسامة وهيثم السحرتي و عمر هشام وأحمد حاتم ومصطفى مكاوي والتر هودج ومولوكا ديابتية وميشيل فاكودا وشينميلو يلونا ومصطفي مشعل.