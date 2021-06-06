سلبية مسحة لاعبي الزمالك استعداداً لمواجهة أسوان

/634812/سلبية-مسحة-لاعبي-الزمالك-استعدادا-لمواجهة-أسوان

كشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك، عن سلبية المسحة الطبية التي خضع لها الفريق أمس للكشف عن فيروس كورونا.

وحرص الجهاز الطبي للزمالك، على إجراء مسحة طبية للفريق من أجل الاطمئنان على الجميع، خاصة بعد العودة من فترة الإجازة التي حصلوا عليها .

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ويستعد فريق الزمالك لمباراته المقبلة أمام فريق اسوان، والتي من المقرر إقامتها يوم 17 المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الممتاز.

ومن ناحيه اخري يدرس الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خوض مباريات ودية خلال فترة التوقف الدولي الحالية لحين استئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ضغط الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خلال مران أمس على الجانب البدني للاعبين لرفع معدلات لياقتهم البدنية، كما عقد عدة جلسات مختلفة خلال تدريبات الفريق مساء أمس السبت، وذلك من أجل التنسيق للمرحلة المقبلة في ظل توقف مسابقة الدوري الممتاز بسبب الأجندة الدولية .

محمد عواد

ومن جانب آخر حرص محمد عواد حارس مرمى الزمالك على أداء بعض التدريبات الإضافية عقب انتهاء مران الفريق، اليوم أمس السبت.

وأدى عواد تدريباته تحت قيادة أيمن الطويل مدرب فريق 2003 بالقلعة البيضاء، الذي تولى تدريب الحراس لحين عودة البرازيلي أرتو أوليفيرا مدرب حراس مرمى الفريق، ويؤدي محمد عواد تدريبات إضافية من أجل زيادة معدلات لياقته البدنية.

وأدى لاعبو الزمالك تدريبات بدنية مختلفة تحت إشراف فيرناندو مدرب الأحمال بالفريق ومعاونه أحمد عصمت، تحت أنظار كارتيرون المدير الفني للفريق، ومن جانب آخر اجتمع كارتيرون مع جهازه المعاون، أسامة نبيه المدرب العام للزمالك وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد لمناقشة بعض الأمور الفنية للفريق، فيما عاد محمود علاء لاعب الفريق للتدريبات الجماعية بعد استكمال شفاءه.

أسامة نبية

وأوضح أسامة نبيه المدرب العام للزمالك أن المدير الفني سيحسم قراره في الأمر، ويناقش كل الاحتمالات مع الجهاز المعاون، في خوض الفريق الأول بالزمالك مباراة ودية قبل لقاء أسوان في الدوري.

الجدير بالذكر أن اخر مواجهات الزمالك كانت أمام فريق الجونة اللقاء الذي انتهي بالتعادل السلبي.