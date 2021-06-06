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تشريعية النواب  توافق على فصل الموظفين المنتمين للإخوان..والحكومة ترحب

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وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى ،  فى اجتماعها الأحد على مشروع بتعديل  قانون ١٠ لسنة ١٩٧٢ بشأن الفصل بغير الطريق التأديبى، المقدم من النائب على بدر وأكثر من 60 نائب من حيث المبدأ .

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أكد النائب على بدر أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن هذا القانون جاء متوافقًا مع الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب  وقال:أن  الحاجة أظهرت الحاجة الماسة إلى إصدار هذا القانون  فى ضوء مكافحة الإرهاب داخل الجهاز الإدارى للدولة .

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مجلس النواب وفصل الإخوان

وأشار إلى أن التعديلات  المعروضة على قانون الفصل غير التأديبى  تتضمن العديد من الضمانات وفى نفس الوقت يحدد الحالات التى تستلزم الفصل غير التأديبي لكل شخص يهدف إلى تخريب الدولة من خلال عمله بالجهاز الإدارى للدولة .

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وأشار  إلى أن القانون يتضمن حال سقوط اسم الموظف المتورط من الإدراج ضمن قوائم الكيانات الإرهابي،حقه فى العودة إلى العمل مرة أخرى،  وقال  النائب على بدر  ان هذا المشروع تم مناقشته  فى الفصل التشريعى الماضى ولكن نظرًا لضيق الوقت ووجود  أولويات لقوانين أخرى، لم بتثنى لنا الاستمرار و التصوبت عليه بشكل نهائى وبالتالى لم يتم ارساله الى رئيس الجمهورية.

وشدد النائب على بدر على طلب بعض الوزراء بإصدار هذا القانون .وعلى رأسهم الفريق كامل الوزير وزير النقل .وقال :بعض الوزراء ان أيديهم مغلولة أمام  أتخاذ إجراءات لمواجهة الموظفين أصحاب الافكار الإرهابية من الدولاب الوظيفى .

من ناحيته  حذر النائب مصطفى بكرى من شبهة عدم الدستورية، بحيث يكون مصدر القرار لجنة قضائية وقال :بدلا من أن نجد أنفسنا أمام  لجنة إدارية تعيد  الشخص إلى عمله مرة أخرى وبالتالى يصبح الخطر قائما  .

واستطرد النائب مصطفى بكرى قائلا : كلنا موافقين على القانون ولكن نحتاج إلى التروى خلال المناقشة .وأيده فى ذلك عددا من النواب مؤكدين أن التمييز قد يؤدى لشبه عدم الدستورية .

شبهات عدم الدستورية وقانون فصل الإخوان

وسألت النائبة عبلة الهوارى عضو اللجنةعن عرض مشروع القانون الخاص بالفصل غير التأديبى على الجهات المختصة .

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وقال المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس اللجنة أن الاجتماع يحضره ممثل لوزارة العدل ولجهاز التنظيم والإدارة .

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وأكد المستشار سيد شعراوى ممثل وزارة العدل أن مشروع قانون الفصل غير التأديبى حقق المعادلة الصعبة بين  المصلحة المجتمعية فى مواجهة ونبذ الأفكار المتطرفة الهادمة للدولة  ووجود كفالة قانونية سواء فى العائد المادى أو التظلم أمام القضاء الإدارى  وقال شعراوى :هذا المشروع لايوجد به أى فكرة للتمييز،لأننى  لا انظر  أليه كمادة واحدة ولكن انظر اليه ككل بموجب النصوص الدستورية .

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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